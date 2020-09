Commercio. Norme anticovid. Assessore a sviluppo economico, “Mentre gli esercenti sono costretti al rispettare le regole, c’è un’enclave a cui tutto è permesso”

“Inaudito che ci siano attività che non possono aprire, mentre sembra

che ci siano delle enclave dove tutto è possibile”. Così l’assessore

regionale allo sviluppo economico e al commercio commenta le

immagini del Padova Pride Village “che fotografano una situazione di

assembramento senza il rispetto delle norme antiCovid”.

“Una situazione paradossale – continua l’assessore regionale – per non dire di

peggio. Abbiamo migliaia di imprenditori che non riescono nemmeno ad

aprire, penso alle discoteche ad esempio, e commercianti che devono

attenersi a norme rigidissime e che perdono ogni giorno clienti su

clienti. Tuttavia è palese che esistano zone franche in cui tutto è

ancora permesso. Al di là della reale pericolosità di questi comportamenti

folli osservati probabilmente da chi pensa che il Covid e il lockdown

siano e siano stati una passeggiata, la cosa ancor più grave è che, di

fatto, chi segue le regole come i nostri esercenti venga chiaramente

penalizzato”.

“L’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) ha ragione nel pretendere

che le norme vengano rispettate da tutti e che ci siano controlli

efficaci perché chi sbaglia paghi; – conclude l’assessore – ogni giorno leggiamo di multe, chiusure, mentre qui ci troviamo di fronte allo scandalo di una movida

non autorizzata. Le regole devono valere per tutti, altrimenti, citando Orwell, siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri”.