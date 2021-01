Comunicato stampa on. Caretta (FdI), “Dalla Bellanova a Conte, al governo non importa nulla dell’agricoltura”

“Mentre la sinistra e il M5S si preoccupano solo di salvare la poltrona assistiamo a un vuoto istituzionale nel comparto dell’agricoltura. C’è da pensare ai ristori per gli agricoltori stremati dalla crisi, la gestione del Piano Strategico Nazionale e il varo della nuova Pac e invece il governa passa dalla Bellanova, troppo impegnata a pensare ai migranti da potersi occupare anche dell’agricoltura italiana, all’interim a Conte, per ribadire che a questi signori non importa nulla delle politiche agricole. Ennesimo errore imperdonabile di un Governo e una maggioranza ormai allo sbando, di cui dobbiamo liberarci al più presto”. È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia.