Con il bronzo di Beggiato, 4 medaglie targate Veneto in poche ore. Zaia “E’ record”

Venezia, 2 settembre 2021

“Con il bronzo appena conquistato nei 50 sl S4 da Luigi Beggiato nel nuoto paralimpico si chiude una giornata storica per lo sport veneto. Mai, a memoria, quattro atleti veneti avevano vinto una medaglia nello stesso giorno e nella stessa disciplina olimpica. Beggiato, Bettella, Fantin e Raimondi, in rigoroso ordine alfabetico, sono il poker di firme che sanciscono un momento incredibile, di gioia sportiva e di ammirazione umana”.

Così, il Presidente della Regione del Veneto festeggia la quarta medaglia veneta di giornata ai Giochi paralimpici di Tokyo, conquistata dal padovano di Vò Euganeo Luigi Beggiato, sempre nel nuoto.

“Non ci sono più parole per commentare questa vera e propria cavalcata trionfale alla quale Beggiato, giunto al terzo podio, ha partecipato con pieno merito – aggiunge il Governatore – se non una considerazione puramente sportiva. Gli atleti veneti sono arrivati a questa competizione planetaria in forma straordinaria e il merito va riconosciuto alla loro determinazione, ma anche al livello della preparazione raggiunto lavorando con le rispettive società sportive. Un plauso che deve accomunare tutti, ma davvero tutti, perché anche dietro a una prestazione individuale c’è sempre un lavoro di squadra”.