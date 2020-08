Con kayak in rullo chiusa, salvati due scout da pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Bacchiglione a Noventa Padovana per soccorrere due canoisti rimasti incastrati con i kayak nel rullo della chiusa, uno era andato in aiuto dell’altro. Illesi i due, entrambi scout, di 17 e 27 anni. I Vigili del fuoco accorsi con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno tratto in salvo i due canoisti rimasti bloccati sul salto. I due malcapitati sono stati portati a riva e dopo aver dato loro indumenti asciutti, si sono ricongiunti ai propri amici facenti parte del gruppo di escursionisti fluviali della parrocchia di Sarmeola di Rubano (Padova), che avevano lanciato l’allarme. Successivamente con l’ausilio dell’autoscala un operatore si è calato sulla verticale dove erano rimasti impigliati i kayak riuscendo a spingere fuori dal rullo le due imbarcazioni ed essere così recuperate dal personale dei vigili del fuoco.

Fonte: ANSA.