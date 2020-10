Concerto al Parco con banda e Majorettes

Hanno voglia di suonare e allietare i cittadini con le loro musiche e coreografie. Perciò organizzano un concerto-spettacolo aperto a tutti, negli spazi aperti del parco Achille Forti. Sono i musicisti del Corpo Bandistico Arrigo Boito e le Majorettes ‘Afrodite’, che sabato 17 ottobre aspettano la cittadinanza alle 16.30 nell’area verde a San Michele Extra. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con il Corpo Bandistico Arrigo Boito di San Michele ha come obiettivo promuovere l’attività artistica del territorio e dare ai cittadini un’occasione di svago. Le Majorettes eseguiranno delle spettacolari coreografie, accompagnate dalle musiche suonate dalla formazione Bandistica, ovvero Musica Maestro, Zum-zum-zum, Portobello, Tanti auguri, Rock Around the Clock, Fast Rock’n Roll, Take on Me, Get Lucky, In the Mood, Happy.

Le performance saranno realizzate all’aperto seguendo tutte le norme anti contagio previste, al fine di garantire l’assoluta sicurezza dei presenti.

“Organizziamo questo evento interessante – ha dichiarato Padovani – certi di garantire spettacolo e divertimento ai partecipanti. Lo scopo è quello di uscire dall’isolamento causato dalla pandemia e fare sapere alla popolazione che i due gruppi artistici sono ancora vivi e desiderosi di riprendersi gli spazi musicali che sono loro propri”.