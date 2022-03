Concerto Swing gratuito al Camploy il 17 marzo. Come prenotare

Al Teatro Camploy risuona lo swing. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per giovedì 17 marzo alle 20.30, con lo “Swing Diwan” il concerto nazionale dei musicisti swing, organizzato per la prima volta a Verona. Un evento unico nel suo genere, che darà l’opportunità di ascoltare, in un’unica serata, un’ampia carrellata di composizioni musicali che hanno segnato la storia della musica tra gli anni ’20 e ’40.

Swing Diwan

Il padrone di casa sarà il “Sultanato dello Swing” Fabio La Cola, in arte Freddy Colt, nel 2008 fondatore a Sanremo di questo particolare movimento culturale, costituito oggi da musicisti, giornalisti, studiosi e appassionati ad alto livello di jazz e swing, ed attivo con concerti, convegni, libri e anche un periodico specializzato “The Mellophonium”. Al suo interno, in veste di massima autorità del gruppo, il famoso pianista Stefano Bollani.

Freddy Colt parteciperà con gli Swing Kids, ovvero la propria “Orchestra Stabile dello Swing” di Sanremo, composta da dieci talenti della scena jazz nazionale. Accompagneranno i vari ospiti in un coinvolgente programma di brani italiani della tradizione sincopata, affermatasi nel nostro Paese a partire dagli anni ’30-40, con grandi autori e superbi interpreti quali Pippo Barzizza, Natalino Otto, Alberto Rabagliati, Gorni Kramer, fino a Lelio Luttazzi o Fred Buscaglione. Ospite d’onore Petra Magoni che, con il pianista veronese Andrea Dindo, proporrà per la prima volta a Verona un inedito repertorio di classici standard americani di Gershwin, Porter e altri. Rilevante la quota di artisti veronesi sul palco: il trombonista e direttore d’orchestra Mauro Ottolini, il cantautore Massimo Altomare e il giornalista e operatore culturale Enrico de Angelis. E, ancora, il clarinettista e direttore d’orchestra Marco Pasetto, la cantante Vanessa Tagliabue Yorke, l’attrice-cantante Beatrice Zuin, il critico musicale Giampaolo Rizzetto.

Lo spettacolo è gratuito su prenotazione tramite Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/289592357537.

L’evento “Swing Diwan”, organizzato da Casa Shakespeare, con la collaborazione del Centro Stan Kenton di Sanremo, è patrocinato e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona. Gode inoltre del patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi e dell’apporto del ristorante Al Bersagliere.

Il programma della serata è stato presentato questa mattina dall’assessore alla Cultura Francesca Briani. Presenti Beatrice Zuin di Casa Shakespeare, il giornalista Enrico de Angelis, il pianista veronese Andrea Dindo, il direttore d’orchestra Mauro Ottolini e la cantante Vanessa Tagliabue Yorke.

“Un evento unico nel suo genere – sottolinea l’assessore Briani –, che siamo lieti di ospitare per la prima volta a Verona, con la realizzazione di uno spettacolo gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Artisti di calibro nazionale ed internazionale si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Camploy in una grande festa della musica Jazz e Swing. Complimenti agli organizzatori che, in un momento storico così complesso, segnato da eventi drammatici diversi, hanno saputo realizzare uno spettacolo musicale d’avvero coinvolgente e di grande fascino”.

“Portare a Verona questo evento non è stato facile – spiega Beatrice Zuin – lo “Swing Diwan”, concerto nazionale dei musicisti swing, è nella realtà un grande gruppo di artisti/amici che in modo itinerante, in giro per l’Italia, si incontro e unisce per dar vita a spettacoli inediti, di grande musica. Freddy Colt ‘Sultano dello Swing’ darà vita a qualcosa di veramente unico e dal forte impatto artistico/musicale”.

© Riproduzione riservata