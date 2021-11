Confindustria “Verona 2040 Live&Grow”. Sindaco: “Confronto costruttivo. Condivido le parole d’ordine e la visione”

Il sindaco Federico Sboarina ha partecipato oggi online alla presentazione del progetto “Verona 2040”, realizzato da Confindustria Verona in collaborazione con Ance.

“Contributi di questo genere sono fondamentali per chi amministra la Cosa pubblica – ha detto il sindaco -. La responsabilità maggiore per chi governa una città sta proprio nella visione progettuale a medio-lungo termine della comunità e del suo territorio. Una responsabilità di indirizzo e di azione che sicuramente trae vantaggio dal confronto costruttivo con interlocutori preparati e intellettualmente onesti. Già adesso si stanno gettando le basi di ciò che Verona diventerà tra vent’anni, con una visione strategica coerente, e mi fa piacere sentire che le grandi direzioni intraprese sono condivise, penso alla sostenibilità come all’innovazione. E’ ai nostri figli, e quindi ai giovani, che lasceremo il testimone e devono raccoglierlo per migliorarlo. Così come vogliamo fare noi rispetto ai grandi amministratori che, nel Secondo dopoguerra, hanno fatto crescere la nostra città. Non si tratta di principi teorici ma di idee concrete che portano a nuove infrastrutture, a una città riforestata e moderna nei servizi erogati. Tutti insieme possiamo farcela, senza smanie di singoli protagonismi, ma con in testa il bene della nostra comunità e la determinazione di farlo, anche grazie alle molte opportunità del Pnrr. Ringrazio i presidenti di Confindustria e Ance per il progetto che hanno voluto ‘regalare’ alla città, di cui apprezzo le parole d’ordine”.