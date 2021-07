Controlli mobili della velocità, tutti gli appostamenti di questa settimana di Verona e provincia

Proseguono i controlli settimanali della Polizia Locale con l’obiettivo di contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine.

Da lunedì 19 luglio e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: A. Da Legnago – degli Abeti – lungadige Attiraglio – Preare – Palazzina – Della Libertà.

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’Ufficio Mobile di Prossimità è in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi dei quartieri.

Lunedì, dalle ore 7.30 l’Ump è in piazzale Scuro fino alle ore 10, poi dalle ore 10.30 è presso l’area verde di via Ongaro e parco Santa Teresa fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 alle ore 19 parco San Giacomo.

Martedì, dalle ore 7.30 l’Ump è al mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 alle ore 19 gli agenti saranno in piazza Cavalleri.

Mercoledì dalle ore 7.30 l’Ump è al mercato di piazza Vittorio Veneto e dalle ore 10.30 al mercato di via Poerio fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 alle ore 19 Ump presso area verde tra via Pegrassi, via M. Dalla Torre, via G. Saliceto.

Giovedì dalle ore 7.30 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante e a quello di via Prina fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 alle ore 19 Ump al parco San Giacomo.

Venerdì dalle ore 7.30 gli agenti sono al mercato in Corso Porta Nuova e dalle ore 10.30 a quello in piazza XVI Ottobre fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 alle ore 19.00 Ump presso area verde via Ongaro e parco Santa Teresa.

Sabato dalle ore 7.30 l’Ufficio Mobile è allo Stadio per il mercato settimanale fino alle ore 16. Dalle ore 16.30 alle ore 19 l’Ufficio Mobile si sposta ai giardini in via Verdi.

Domenica pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16 l’Ump è presso al parco san Giacomo e dalle ore 16.30 alle ore 19 in Piazzale XXV Aprile lato Tempio Votivo.

Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili anche sul sito web della Polizia Locale di Verona, all’indirizzo www.comune.verona.it