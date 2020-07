Coordinamento Nazionale ANCI Giovani: «Veneto esempio per i giovani amministratori di tutta Italia»

Il Coordinatore Regionale Bazzarello: “Apprezzate molte delle nostre proposte inviate all’ANCI Nazionale e alle Istituzioni durante l’emergenza Covid-19”

Padova, 20 luglio 2020 – «Il Veneto e i suoi giovani amministratori sono stati presi ad esempio per le proposte avanzate e realizzate durante il periodo dell’emergenza Covid-19, e questo non può che renderci orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto in un periodo particolarmente difficile per tutti»: così il Coordinatore Regionale di ANCI Giovani Veneto, Roberto Bazzarello, e la Vice-coordinatrice Regionale e assessore al turismo del Comune di Belluno, Yuki d’Emilia, commentano la due giorni del Coordinamento Nazionale di ANCI Giovani, che si è svolto a Montecatini Terme (PT).

Ad accogliere i giovani amministratori arrivati da tutta Italia, il Sindaco Luca Baroncini, Coordinatore Nazionale di ANCI Giovani, che ha evidenziato il lavoro svolto dal Veneto durante il periodo emergenziale Covid-19 «e che ha visto molte delle proposte e idee portate avanti dai nostri giovani amministratori veneti essere accolte con interesse dal Ministero delle Politiche Giovanili – sottolineano Bazzarello e d’Emilia – È stata anche l’occasione per ragionare sulle prossime iniziative: come Veneto, lavoreremo molto sulla formazione dedicata proprio ai giovani amministratori, mentre a livello nazionale è partito l’invito al Ministro Vincenzo Spadafora per la partecipazione al prossimo Coordinamento Nazionale».

Quella di Montecatini Terme è stata anche l’occasione di parlare delle deleghe da assegnare ai Coordinatori Regionali all’interno del Coordinamento Nazionale: «Come Veneto, abbiamo offerto la nostra disponibilità a seguire la comunicazione, la formazione – specializzazione di ANCI Veneto, – e il turismo, settore che vede la nostra regione prima in Italia», anticipa Bazzarello.

«Entro l’autunno verrà convocata una nuova seduta del Coordinamento Nazionale – aggiunge d’Emilia – che, oltre a decidere sull’assegnazione delle deleghe, ci vedrà impegnati nell’organizzazione di iniziative in vista della prossima Assemblea Nazionale ANCI che si terrà a Roma a novembre».

«Questi incontri – concludono i due amministratori – sono occasioni importanti per costruire rapporti con altri giovani impegnati nella vita politica e sociale delle proprie città, permettendoci scambi di idee e nuove opportunità di collaborazione».