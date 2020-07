Coronavirus: Donazzan, “Grazie agli operatori di emergenza di Santorso e al gesto dell’imprenditore Zoccai”

Venezia, 10 luglio 2020

L’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, ha ringraziato pubblicamente gli operatori dell’emergenza dell’ospedale Santorso per la professionalità, l’abnegazione e il coraggio di cui hanno dato prova nella gestione dell’emergenza Covid: “Siete stati lavoratori e professionisti esemplari: anche voi avrete avuto paura, avreste potuto addurre ogni giustificazione, eppure siete stati sempre presenti, avete fatto il vostro dovere, avete fatto fare un’ottima figura al Veneto”, ha detto nel saluto rivolto ad una delegazione del personale della struttura ospedaliera di Santorso, individuata a ragione dal Presidente Luca Zaia e dall’assessore alla sanità Manuela Lanzarin quale ospedale Covid durante la fase più complessa dell’emergenza per le sue caratteristiche e per la modernità delle strutture.

Il Commissario dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bortolo Simoni, ha ricordato come da poche ore nell’ospedale dell’Alto Vicentino non sia più presente alcun paziente ricoverato positivo al Covid, anche se – ha precisato – ciò non significa che si può abbassare la soglia di attenzione.

All’incontro con gli operatori hanno partecipato la direttrice della Direzione Medica dell’Ospedale Milvia Marchiori, il Direttore del Reparto Anestesia e Rianimazione Luigi Ongaro, i rappresentanti di alcune amministrazioni comunali del territorio, tra cui il sindaco di Valli del Pasubio Carlo Bettanin, il sindaco di Zanè Roberto Berti, l’assessore Katia De Munari e il consigliere Alex Cioni di Schio, l’assessore di Arsiero Luciano Martini ed il consigliere di Lugo di Vicenza Giampietro Maino.

L’imprenditore thienese Gino Zoccai ha voluto esprimere la gratitudine anche delle attività produttive del territorio donando a tutti gli operatori una pietra preziosa, come simbolo di ‘gioia di vivere’. “Plaudo all’iniziativa dell’azienda orafa Zoccai – ha sottolineato Donazzan – perché regalare una pietra preziosa a tutti gli operatori impegnati in prima linea durante questa terribile emergenza sanitaria nell’ospedale di Santorso – significa offrire un segno di gioia e di speranza. Da assessore regionale al lavoro so bene quanto le nostre imprese stiano soffrendo, in particolare quelle del settore della moda e del lusso – ha concluso Donazzan – Questa idea può generare una catena economica del valore: le pietre preziose diventeranno gioielli la cui manifattura sarà affidata ai nostri artigiani e ai nostri commercianti. È una catena di valore del lavoro e della solidarietà, che genera buona economia e speranza per il futuro”.