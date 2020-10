Coronavirus. I dati di Verona e le misure per il trasporto pubblico. Sindaco: “Contrasto agli assembramenti nelle strade e sui bus. In arrivo altri mezzi oltre agli 800 aggiuntivi già in servizi”

L’impegno a contrastare gli assembramenti prosegue e ha nel trasporto pubblico locale un altro grande tema. Dopo la mappatura di strade e piazze, l’azione preventiva del Comune per eliminare le occasioni di contagio si è concentrata sul servizio dei bus urbani, tutto questo per cercare di mantenere la situazione di Verona che è meno allarmante rispetto ad altre zone dove il numero dei contagi cresce più rapidamente.

Interventi mirati ed urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, illustrati oggi dal sindaco Federico Sboarina insieme il vicesindaco e assessore alla Viabilità Luca Zanotto e al direttore generale ULSS 9 Scaligera Pietro Girardi.

Dati contagi Verona. Anche nella nostra città la curva dei contagi sta salendo, i positivi sono oggi 432, quasi triplicati rispetto allo scorso mese in cui se ne registravano 183. Per quanto riguarda, invece, i ricoveri di Verona e provincia sono oggi 74 di cui 18 in terapie intensive. Dati in aumento rispetto ad un mese fa, con 40 ricoveri e 2 in terapia intensiva. In particolare, i numeri della giornata odierna sono similari ai quelli dello scorso 13 marzo, in cui si registravano 60 ricoveri di cui 16 in terapia intensiva.

“La curva dei contagi sta salendo anche nella nostra città anche se il raffronto con altre zone del Paese, mostra una situazione meno pesante – sottolinea il sindaco –. Per questo, il nostro obiettivo è di intervenire preventivamente per sfruttare questo ‘vantaggio’ e circoscrivere le situazioni di possibile contagio. Tutto questo, come ripeto da due giorni, per garantire la salute pubblica con interventi mirati e senza penalizzare, con chiusure generalizzate, le attività economiche locali. Stiamo procedendo con la mappatura delle zone più a rischio che verranno regolamentate con l’ordinanza che firmerò a breve. Mentre per quanto riguarda il trasposto pubblico locale è finito il periodo di monitoraggio iniziato con l’avvio delle scuole. Per rispondere alle segnalazioni degli utenti sono già 800 in più le corse aggiunte, ma dal 2 novembre sarà ulteriormente potenziato con ulteriori 154 mezzi”.

Trasporto pubblico. Dal 2 novembre la linea di trasporto urbana sarà ulteriormente rafforzata, con l’aggiunta di 154 corse sulle attuali 798 già operative. Una ricalibratura del servizio di trasporto pubblico che dall’inizio dell’anno scolastico ha dovuto fare i conti con la definizione dell’orario delle lezioni, e che aveva aggiunto 800 corse nelle linee più frequentate e negli orari di punta degli studenti. L’ulteriore potenziamento diminuirà gli attuali tempi di attesa, che da una frequenza ogni 20 minuti passerà a 15 e da 30 minuti a 20.

Rispetto al pre-Covid restano in forte diminuzione gli abbonamenti, con un calo del 50%. Un dato che evidenzia il drastico impatto economico registrato dalla società di trasporto pubblico che, a fronte di minori entrate, sostiene oggi un importante incremento dei servizi messi in campo per limitare gli assembramenti sui propri mezzi, con una previsione di perdita di 15 milioni di euro per l’anno scolastico 2020-21.

Dallo scorso 30 aprile ad oggi, in previsione delle possibili criticità frutto della ripartenza scolastica, il vicesindaco ha effettuato una decina di riunioni con Provveditorato e mobility manager scolastici. Il tutto per raggiungere una programmazione in grado di evitare gli orari di punta, ma la richiesta di scaglionare gli orari o la possibilità di diversificare fra lezione in presenza e in didattica a distanza non ha mai ottenuto una effettiva risposta da parte del mondo scolastico.

“Prima dell’inizio delle scuole – ricorda Zanotto – non avevamo dati sufficienti per conoscere concretamente la situazione. Grazie alla costante collaborazione di Atv, è stata data risposta alle necessità che emergevano con 800 corse aggiuntive avviate fino ad oggi. Un ampliamento del servizio importante, che ha messo in strada più autobus rispetto al 2019, nonostante il calo degli abbonamenti di almeno il 50% e in generale di tutta l’utenza. Una situazione per cui si stima in 15 milioni di euro la perdita di quest’anno. Da parte del Comune nulla però è stato lasciato indietro, con l’avvio già dalla fine dell’aprile scorso di tavoli tecnici con il Provveditorato per cercare le soluzioni in grado di limitare gli assembramenti. E’ stato fatto tutto il possibile in una situazione completamente nuova e con molti elementi di incertezza. Che il 2020 è l’anno nero per il trasporto pubblico non è una novità, difficoltà che a Verona porteranno ad una probabile perdita di circa 15 milioni”.

Controlli anti-assembramento, senza chiusura totale. Il sindaco ha ricordato quanto è stato concordato ieri nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto. In relazione all’ultimo Dpcm, infatti, da parte del sindaco sono stati proposti provvedimenti che garantiscano il controllo del distanziamento sociale senza arrivare alle chiusure totali che potrebbero penalizzare le attività economiche. Saranno azioni diversificate a seconda delle zone e degli orari in cui si generano assembramenti.

Per quanto riguarda il centro cittadino e i quartieri più periferici, quindi, sono individuate aree più esposte al rischio assembramento, che verranno interdette oppure sottoposte a un controllo dinamico da parte degli agenti. Una scelta atta a scongiurare gli affollamenti nei luoghi d’incontro abituali o di maggior flusso turistico, con provvedimenti ad hoc, specifici per ogni piazza o via ‘critica’.

“Oggi abbiamo già predisposto l’elenco delle zone critiche – dichiara Sboarina –, così come concordato nel Cosp di ieri per interventi mirati. Adesso ci sarà la condivisione con il Prefetto e le Forze dell’ordine e a breve firmerò l’ordinanza dettagliata. Questa è la modalità concreta per salvaguardare sia la salute sia le attività economiche, già provate dal lockdown. Questo significa prendersi le proprie responsabilità a fronte di un Dpcm che genericamente demandava ai sindaci le scelte senza alcun supporto. Parla a vanvera chi dice che non esercito l’autonomia di cui possono godere i sindaci. Lo dimostrano tutte le ordinanze fatte da marzo a giugno con misure più restrittive rispetto a quelle del Governo, proprio per tutelare subito la salute dei veronesi in un momento di forte criticità”.

Dati sanitari Regione e provincia di Verona. Nella Regione Veneto risultano attualmente circa 12 mila persone positive. Di queste, 1855 sono quelle nelle provincia di Verona e 432 nella città scaligera. Sono 45 gli istituti scolastici che hanno registrano casi e 85 quelli che hanno risolto le situazioni di criticità venutasi a creare nelle ultime settimane, con 165 persone attualmente coinvolte (tra insegnanti e studenti) e 487 che hanno chiuso il periodo di quarantena.

“A Verona – spiega Girardi – la situazione è meno delicata rispetto ad altre realtà. Un risultato frutto degli effetti delle importanti misure attivate dal sindaco fino ad oggi. In questa seconda fase, oltre all’area Covid, le attività negli ospedali restano operative anche per le altre patologie. La migliore prevenzione passa attraverso i comportamenti di ognuno, che devono poter garantire sempre la massima protezione di sé e degli altri, con un uso regolare della mascherina, ed evitare il generarsi di inutili assembramenti, anche per esempio cambiando le proprie abitudini e evitando di frequentare ristoranti o centri commerciali nelle ore più affollate”.