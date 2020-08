Coronavirus: Veneto, anche moduli prefabbricati nelle scuole

Il Veneto attrezzerà le scuole per la ripresa delle lezioni a settembre anche con ‘moduli’ prefabbricati, così da ampliare il numero di aule e ridurre la possibilità di contatto tra studenti. La Direzione scolastica regionale ha richiesto sei unità, più una eventuale settima, che saranno messe a disposizione dalla Protezione civile nazionale o, in subordine, dagli Enti locali titolari degli istituti grazie ai fondi del Dl Agosto. “Si tratta – spiega la direttrice dell’Ufficio regionale scolastico, Carmela Palumbo – di quelle ‘casette’ già utilizzate durante i recenti terremoti in Centro Italia in sostituzione delle scuole all’epoca inagibili”. “Ma altre soluzioni – aggiunge – le stanno trovando gli stessi istituti, con gazebo, per disciplinare l’afflusso a scuola o ad uso della ricreazione”. Tra gli altri interventi si prevede la misurazione della temperatura agli alunni di tutte le scuole dell’infanzia, mentre per elementari, medie e superiori, il controllo sui ragazzi sarà affidato alle famiglie.

(ANSA).