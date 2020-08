Coronavirus: Veneto, balzo in avanti positivi (+58), +355 persone in isolamento

Fa un balzo in avanti (+58) il numero dei casi positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino regionale, che porta il totale dei contagi a 20.352. Non vi è alcun decesso.

Aumentano rispetto a ieri anche le persone attualmente positive (1.097, +30) e quelle poste in isolamento, che sono 4.071, +355 in 24 ore, di cui 104 (+29) contagiate.

Stabile invece la situazione clinica, con 8 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 122 nei reparti ordinari, di cui 36 positivi.

