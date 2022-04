Costi della burocrazia. Zaia: “Veneto miglior regione a statuto ordinario, lottiamo da più di 10 anni ma è come svuotare il mare con un secchio”

“Vien da pensare che, se il Veneto è tra i migliori, chissà come saranno le altre. Il nostro comunque è un lavoro di sburocratizzazione che va avanti dal 2010, e non è ancora finita, in un Paese come l’Italia dove sburocratizzare è come svuotare il mare con un secchio. Ma alla fine ce la dobbiamo fare, per la nostra gente e per la nostra terra”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lo studio della Cgia di Mestre sui costi della burocrazia pubblicato oggi, che pone l’Italia al 136° posto nel ranking mondiale e il Veneto a centroclassifica, migliore tra le Regioni italiane a Statuto ordinario, in quello delle Regioni europee studiate dall’Università di Goteborg.

“Siamo soddisfatti di questo riconoscimento – aggiunge Zaia – ma lo consideriamo un punto di partenza, non di arrivo. Dal 2010 in Veneto abbiamo organizzato innumerevoli tavoli per la sburocratizzazione e proseguiremo con questo metodo. Avanti tutta con il lavoro di squadra che coinvolge le Associazioni di categoria, i sindacati e tutti i portatori d’interesse del territorio”.

