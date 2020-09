Costituzione Segreteria definitiva SIAM 3° Stormo di Villafranca

Si è costituita il 22 settembre la sezione sindacale del SIAM del 3° Stormo di Villafranca di Verona, il sindacato dell’Aeronautica Militare.

Un evento storico e unico nel panorama nazionale arrivato dopo quasi 40 anni di battaglie sui diritti per il personale militare. Infatti la corte Costituzionale con la storica sentenza n.120/2018 ha sancito un principio che stravolge il panorama militare italiano ovvero di costituire e aderire a sindacati militari il personale della Difesa.

Dopo l’elezione provvisoria dello scorso dicembre 2019, al 3° Stormo di Villafranca è stato riconfermato ed eletto alla nuova carica di Segretario, Esposito Gianfranco.

Il militare nel prossimo mese di novembre parteciperà insieme al collega e delegato Giuseppe Rossi al congresso nazionale del SIAM che si terrà a Roma.

Il neo Segretario esprime grande soddisfazione per la fiducia espressa in un momento particolare come questo . La legge sulla sindacalizzazione dei militari è finalmente approdata in Senato – continua il sindacalista – e nei prossimi giorni si assisterà ad un acceso dibattito tra le neonate sigle sindacali e gran parte della compagine politica.

Ineccepibile – sostiene Esposito – l’ odierno intervento del parlamentare dei 5 Stelle Onorevole Mininno, che ha rivendicato l’esigenza di conformare i sindacati delle ffaa a quelli della Polizia.

Il Segretario del SIAM di Verona

Esposito Gianfranco

https://www.sindacatoam.it/