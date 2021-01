Covid: 5.339 controlli Veneto a Capodanno e 150 multe

“Nei due giorni festivi 31 dicembre e 1 gennaio i controlli sono stati numerosi anche in Veneto e, guardando i dati del Ministero dell’Interno, credo di poter dire che i nostri concittadini hanno avuto un comportamento responsabile”. Così il Sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati sui controlli per l’emergenza Covid in Veneto.

“In Veneto le forze di polizia, nei giorni del 31 e 1 gennaio, hanno eseguito 5.338 controlli, a cui sono seguite 150 sanzioni – rileva Variati -. Invece per quanto riguarda le attività commerciali i controlli sono stati 1227 e le sanzioni appena 4”. “Tutti gli sforzi debbono continuare ad essere indirizzati verso l’abbattimento della curva dei contagi, mentre la campagna di vaccinazione prende il via. Il comportamento personale, al netto dei divieti dell’ultimo Dcpm – conclude Variati -, rimane l’unico antidoto al contagio del virus, almeno fino a che la maggioranza della popolazione si sarà vaccinata”.

Fonte: ANSA.