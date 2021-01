Covid: chiuso bar a Verona, serviva vino ai clienti

VERONA, 03 GEN – I carabinieri di Parona Valpolicella hanno chiuso un bar di Verona dove i gestori, ignorando il divieto di far consumare cibo o bevande all’interno o nelle vicinanze dell’esercizio pubblico, hanno servito del vino a 12 avventori permettendogli di consumarlo proprio sotto al tendone del locale. Per il proprietario del bar è quindi scattata la sanzione che prevede, oltre la pena pecuniaria, la chiusura per 5 giorni dell’esercizio pubblico.I carabinieri di Nogara (Verona) hanno invece denunciato un cittadino pachistano di 40 anni, residente nel mantovano, fermato in auto durante un controllo nonostante fosse positivo al coronavirus.

Per i due uomini è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dal Dpcm in quanto fuori regione senza un valido motivo.