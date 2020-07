Da Verona a Berlino e Düsseldorf: Le nuove tratte di Air Dolomiti

A fine luglio la Compagnia collegherà l’aeroporto Catullo

a due nuove destinazioni in Germania

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, rende note due nuove destinazioni in partenza da Verona a partire dal 30 e 31 luglio 2020 in collaborazione con l’Aeroporto Valerio Catullo.

Oltre alla ripresa dei voli sull’hub di Francoforte si uniranno a breve anche Berlino e Düsseldorf. Un’opportunità non solo per i veronesi che vogliono spostarsi verso destinazioni più a nord, ma anche per i cittadini tedeschi che vorranno visitare Verona.

I voli sono acquistabili sul sito internet www.airdolomiti.it con il seguente operativo:

A partire dal 30 luglio

EN 1501 Verona – Berlino 11:15 – 12:55 operato il giovedì, venerdì e domenica

EN 1502 Berlino – Verona 13:40 – 15:25 operato il giovedì, venerdì e domenica

A partire dal 31 luglio

EN 1507 Verona – Düsseldorf 16:25 – 18:00 operato il venerdì e la domenica

EN 1508 Düsseldorf – Verona 18:45 – 20:15 operato il venerdì e la domenica

Per i voli menzionati la Compagnia propone un particolare piano tariffario che, in aggiunta alle speciali condizioni di cancellazione e rebooking, rendono il viaggio vantaggioso già dal momento della prenotazione: acquistando ticket di andata e ritorno per la stessa tratta sarà possibile trovare tariffe a partire da 145€, tasse e supplementi inclusi.

In fase di prenotazione il passeggero potrà bloccare la tariffa (opzione valida solo tramite sito www.airdolomiti.it ) ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo.

Inoltre per incontrare le nuove esigenze poste dalla situazione attuale, sarà possibile modificare la data di partenza oltre che cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto o, in alternativa, provvedere al rebooking senza supplementi. Tal modifiche dovranno sempre essere richieste entro sette giorni dalla data di partenza del volo.

“Siamo davvero lieti di collaborare ancora una volta con l’aeroporto di Verona. In tutti questi anni si è instaurato un legame sinergico forte che ci ha permesso di offrire ai passeggeri sempre nuovi servizi. L’avvio di queste due rotte vuole essere un segnale incoraggiante dopo la difficile fase di ripartenza dovuta alla pandemia, anche per tutte quelle attività che hanno sofferto a causa della mancanza di turismo incoming. È per noi un piacere

poter differenziare l’offerta garantendo dei voli punto a punto oltre che collegamenti con i principali hub di Lufthansa.” afferma Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti.

“Siamo particolarmente lieti di annunciare i voli diretti su Berlino e Düsseldorf, che rafforzano ulteriormente sullo scalo di Verona l’offerta commerciale di Air Dolomiti, partner strategico per il Catullo. Le due nuove linee rispondono in maniera concreta alla forte richiesta di collegamenti per un turismo sia inbound che outbound fra l’Italia e la Germania, per la quale il nostro territorio costituisce un mercato di riferimento” dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE.

Ulteriori informazioni sui voli sono disponibili sul sito www.airdolomiti.it oppure chiamando il Service Center al numero +39 0452886140 (+49 089 97580497 per chiamate dalla Germania), oltre che sulle pagine social della Compagnia.

#BackInTheSkyTogether