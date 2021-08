Dal 2 al 7 settembre arriva in zona Stadio a Verona il luna park

Arriva il grande luna park. Dal 2 al 7 settembre, il quartiere dello Stadio sarà ‘Veronaland’, sei giorni di divertimento assicurato per tutti. Per la prima volta, il parcheggio A di via Fra’ Giocondo si colorerà di attrazioni, giochi a tema, musica e stand enogastronomici, dalle 18.30 alla mezzanotte. Una festa per grandi e piccini organizzata dalla Pro Loco che, con il calendario degli eventi estivi, si è aggiudicata il titolo ‘Migliori feste del Veneto 2021’. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune ed è realizzata in collaborazione con Atv, Agsm-Aim e Amia.

Saranno una trentina gli operatori presenti ogni giorno, dallo spettacolo viaggiante al cibo di qualità. Numerose anche le realtà del territorio coinvolte, che non faranno mancare la musica live e i giochi tema.

Questa mattina, in diretta streaming, l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise e il presidente della Pro Loco Marco Rigo hanno presentato i sei giorni di eventi.

“Un’iniziativa per coinvolgere la città e i quartieri regalando momenti di divertimento, svago e spensieratezza – ha detto Zavarise -. Un’occasione di festa adatta a tutti, dai bambini agli anziani. Un vero e proprio luna park mancava a Verona, abbiamo voluto portarlo in un luogo che si addice a questa manifestazione e che non è mai stato utilizzato prima per altri eventi”.

“Da più di un decennio mancava dalla nostra città il luna park, per questo abbiamo voluto chiudere il programma estivo con questa bella iniziativa – ha concluso Rigo -. Dopo il teatro nei quartieri che ha riscosso grande successo, ora coinvolgeremo le realtà del territorio, nostra principale mission, in questi sei giorni di grande festa per tutti”.