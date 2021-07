Deceduto motociclista 22enne di Vigasio dopo incidente con un trattore su strada La Rizza

Terribile incidente ieri poco dopo le 19 su strada La Rizza tra una moto Honda CBR e un trattore stradale Man. Nell’impatto è deceduto lo scooterista, un 22enne residente a Vigasio.

Immediato è stato l’intervento della Polizia Locale, per fare i rilievi di legge ma anche per gestire la viabilità su una strada trafficata e di importante collegamento con la città.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane scooterista stava percorrendo strada La Rizza in direzione della città, entrando in collisione con il trattore che, provenendo dal senso opposto, stava svoltando a sinistra in via Cà Brusà.

L’autista della motrice, un uomo di 43 anni residente a Villafranca, dopo essere risultato negativo all’alcoltest, ha acconsentito anche a sottoporsi ad un prelievo ematico presso l’ospedale di Borgo Roma, come da prassi in queste situazioni.

All’uomo, indagato ora per il reato di omicidio stradale, è stata contestata la violazione per la mancata precedenza con anche l’immediato ritiro della patente. Il magistrato di turno, dottor Sergi, non ha invece disposto il sequestro dei veicoli.

Il fratello della giovane vittima, la cui salma si trova ora presso le celle mortuarie del cimitero monumentale, è intervenuto sul luogo dell’incidente dove ha appreso la tragica notizia.