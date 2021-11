Decreto Infrastrutture, approvata sosta gratuita ai disabili. A Verona già in vigore da più di 20 anni

Diritti delle persone con disabilità, Verona aveva già anticipato i tempi in tema di parcheggi. E’ infatti dal 1999 che i veicoli degli invalidi muniti di contrassegno sono esentati dal pagamento della sosta sugli stalli blu senza limiti di tempo.

Un provvedimento che ha anticipato di molti anni ciò che invece adesso, con l’approvazione alla Camera del Decreto Infrastrutture, avverrà in tutto il Paese. Sarà infatti estesa su tutto il territorio italiano la possibilità, per le persone con disabilità munite di regolare contrassegno, di sostare gratuitamente nelle strisce blu. Lo stesso decreto prevede inoltre un aumento delle sanzioni per chi lascia l’auto in sosta nei parcheggi riservati senza averne diritto.

La sosta è permessa senza limitazioni di tempo e senza pagamento, qualora gli stalli a loro riservati siano tutti occupati (Art. 1, comma 1, lett. f, numero 01) con l’obbligo di esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, l’apposito contrassegno.

“Questa è l’ennesima conferma del fatto che a Verona da sempre l’obiettivo primario è il bene della comunità – afferma l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto -. Dal 1999 è un fatto di civiltà che, evidentemente, non dappertutto è apparso così scontato. Questo tipo di sensibilità per la mobilità delle persone con disabilità non si è fermata a quello, come Amministrazione siamo infatti impegnati nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Permettere la sosta ai disabili anche negli stalli blu, se occupati quelli a loro riservati, significa non solo andare incontro ai loro bisogni, ma anche dare prova di senso civico”.