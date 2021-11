Domani alle 12.00 Zaia inaugurerà la 123^ Fieracavalli di Verona

Venezia, 3 novembre 2021

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interverrà domani, 4 novembre 2021, all’inaugurazione e alla prima giornata della 123ª edizione di Fieracavalli, Il più importante salone internazionale dedicato al mondo equestre, che torna in presenza a Veronafiere.

L’appuntamento è per le ore 12.00.

In fiera sono presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 Paesi con buyer in arrivo da 18 nazioni grazie ai programmi di incoming in collaborazione con ICE-Agenzia. E poi 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree esterne da vistare e 5 campi di gara, a cui si aggiungono 3 ring per prove e riscaldamenti dei binomi.