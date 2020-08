Domenica 30 agosto torna la Bardolino Bike

La manifestazione dedicata alle due ruote larghe si trasforma nella sua versione summer, ma ancora una volta con un percorso dagli scenari mozzafiato tra lago e collina

Domenica 30 agosto a Bardolino tornano protagoniste le mountain bike con l’edizione 2020 di Bardolino Bike. Organizzata dalla Asd Giomas in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Bardolino, la manifestazione porta sulle rive del Lago di Garda centinaia di appassionati delle due ruote “larghe”, in una gara che promette come ogni anno panorami mozzafiato e un alto livello di spettacolarità.

Si tratta di una data insolita per la Bardolino Bike, abitualmente organizzata in periodo primaverile: «Questa nona edizione sarà una versione Summer, visto quello che abbiamo vissuto tutti in primavera – ha spiegato Ivan Cristofaletti di Asd Giomas – Proprio per questo e nel rispetto dei protocolli Covid Safe, abbiamo limitato le presenze e messo in campo tutte le precauzioni del caso per rispettare le linee guida della Commissione Salute del Coni. Tutti comportamenti ai quali ormai siamo abituati nella quotidianità, ma sarà rigoroso il rispetto di esse e non si potrà transigere».

La gara partirà da Parco Carrara Bottagisio alle 9 e terminerà intorno alle 13, coinvolgendo gli atleti in un dislivello di oltre 1000 metri su 43 kilometri. Partenza dal Lungolago, quindi, e subito si sale per circa 4km puntando ai veloci sterrati immersi nei vigneti che porteranno i biker ai piedi della Rocca che dapprima dovrà essere scalata e poi in sequenza “Rock sulla Rocca” e “Giostra”, due nuovi innesti nel percorso classico per vivacizzare la gara. Successivamente il percorso porterà verso Affi, Cavaion e il Monte Moscal, per poi tornare a Bardolino lungo la Val Sorda che ha sempre messo il timbro finale a Bardolino Bike.

«Come Amministrazione Comunale siamo sempre al fianco di queste iniziative che permettono di favorire il turismo sportivo e di far conoscere il territorio – ha precisato Fabio Sala, assessore allo sport del Comune di Bardolino – L’organizzazione della corsa ci ha inoltre assicurato il pieno rispetto delle norme in merito all’emergenza sanitaria, per cui, con tutti i limiti che la situazione attuale impone, ricominciamo a riportare i grandi eventi sportivi a Bardolino».