Domenica 31 ottobre a Verona “Street Dance Day”

Street Dance day gratuito per avvicinare i giovani di tutte le età. Nata in strada, ma da tempo disciplina contemporanea affermata in quasi tutte le scuole di danza, la Street Dance rappresenta oggi una tecnica particolarmente amata dai giovani. Per conoscerla meglio ed apprezzarne le qualità tecnico-sportive, domenica 31 ottobre, per l’intera giornata, sarà possibile partecipare all’evento gratuito “Free Workshop e Battles – Strett Dance Day”.

Uno speciale appuntamento dedicato alla Street Dance, con un battle di Breaking per i più giovani, promosso dalla scuola di danza Arts Studio Verona in collaborazione con l’Usacli e la parrocchia Santi Angeli Custodi.

Programma evento. Nella sede della scuola di danza Arts Studio Verona, in viale Palladio 42, workshop gratuito per tutte le età. Dalle ore 9.30 alle 10 conferma iscrizione delle lezioni. Dalle 10 alle 10.50 lezioni con il ballerino Tristan; dalle 11 alle 11.50 lezione con il ballerino Drew.

Per la partecipazione alle lezioni inviare una conferma di prenotazione alla mail artsstudio@tiscali.it o chiamare il numero 3770819583 / 045572255. Obbligo di presentazione di green pass valido all’entrata.

La giornata prosegue nel pomeriggio con le battles, ovvero sfide fra b-boy – ballerini di break dance. Il campo di gara, a partire dalle ore 13, sarà la parrocchia Santi Angeli Custodi, in via Brunelleschi 6. Programma: dalle 13 alle 14 iscrizioni; dalle 14 alle 15.30 battles 6-11 anni 1vs1; dalle 15.30 alle 17 battles 12-16 anni 1vs1; dalle 17 alle 19 open cypher.

In caso di mal tempo le battles saranno effettuate all’interno della sede della circoscrizione, situata nella zona limitrofa del parco.

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti il presidente di USacli Verona Giuseppe Biasi, il direttore artistico di Arts Studio Verona Giulio Covallero, la fondatrice Arts Studio Verona Rita Pavanello e il referente della parrocchia Santi Angeli Custodi Maurizio Faccini.

“Una bella opportunità per i più giovani – dichiara l’assessore Rando – che potranno sperimentare, con insegnanti professionisti, questo particolare stile di danza. E’ un piacere riscontrare con quanta passione associazioni e realtà sportive diverse collaborano attivamente insieme in favore dei ragazzi e per supportare le famiglie nella crescita sportiva dei loro figli. Dopo il lungo stop collegato alla pandemia, i più giovani hanno bisogno di nuovi stimoli e punti di riferimento adeguati per divertirsi insieme, in modo sano e lontano dalla strada. La danza, in questo caso la Strett Dance, è sicuramente un’ottima occasione da cogliere”.