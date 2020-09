Domenica a Forte Marghera l’iniziativa “Storia viva al Forte” nell’ambito di un weekend ricco di eventi

In occasione dell’European Fortress Day, la Fondazione Forte Marghera organizza per domenica 13 settembre quattro visite guidate con rievocazione storica, alle ore 10.30, 12, 16 e 17.30). Guidati da accompagnatori in costume sarà possibile fare una passeggiata all’interno del campo trincerato percorrendo quattro tappe, corrispondenti a 4 luoghi e ad altrettanti momenti storici particolarmente significativi per la storia del Forte e del territorio:

1797 – La Caduta della Repubblica

il trattato di Campoformido, la costruzione del Forte da parte degli Austriaci e l’arrivo dei Francesi nel 1806

1848/49 – i Moti e la Sortita di Mestre

la Grande Guerra 1915/1918: il centro logistico in appoggio alla prima linea. La visita si concluderà con la visita al Museo Storico militare di Forte Marghera.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito della fondazione www.fondazionefortemarghera.it

Le visite saranno effettuate garantendo il rispetto dei DPCM-Anti Covid19, in osservanza delle distanze di sicurezza e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

L’evento, organizzato in collaborazione con Wavents, CERS Italia, Associazione Napoleonica d’Italia, Associazione Per la Storia, Associazione Museo Storico Militare di Forte Marghera, è realizzato con il sostegno del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica del MIBACT.

Tutto il week-end sarà ricco di iniziative ed eventi: venerdì e domenica in scena Forte delle Impiraresse, iniziativa legata alla Venice Glass Week che proporrà laboratori creativi per bambini ed adulti. Sabato, dalle 18, Make yourself unsure, performance artistica partecipativa del duo Fiore+Penzo, che coinvolgeranno il pubblico nella creazione di un’opera d’arte, iniziativa all’interno di IN-Edita, workshop ospitato nel padiglione 51, che proseguirà sino a fine settembre. Ancora aperte le tre mostre attualmente in corso nei vari padiglioni di Forte Marghera: Modus Operandi | graphic art – audio and video installation – sculpture, a cura dell’Accademia di Belle Arti di venezia (Padiglione 36), Giacomelli fotografo, promossa dal Servizio Archivi Fotografici e Digitali del Comune di Venezia (Padiglione 27) e DIVINE – Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018 a cura della Biennale di Venezia (Polveriera Austriaca).

Tutte le info sul sito: fondazionefortemarghera.it/le-attivita/eventi/

Venezia, 11 settembre 2020