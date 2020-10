Doppia vittoria per le Hyundai R5 impegnate al Rally Due Valli di Verona

Al termine di una giornata lunga e ricca di colpi di scena, Hyundai Rally Team Italia festeggia al Rally Due Valli di Verona una serie di ottimi risultati che vanno ben oltre ogni rosea aspettativa della vigilia. Innanzitutto la vittoria assoluta dell’equipaggio finlandese composto da Jari Huttunen e Mikko Lukka. Il pilota 26enne impegnato con lo Junior Driver Program di Hyundai nel mondiale WRC3 era al via con una vettura di Hyundai Motosport Customer Racing, appoggiata alla squadra italiana. Fin dai primi km il finlandese ha trovato il giusto ritmo e con regolarità, ma anche con due prove speciali vinte, ha conquistato un rally che lo vedeva al debutto su queste strade.

Alle loro spalle hanno chiuso al secondo posto assoluto, ma primi nel Campionato Italiano Rally, Umberto Scandola e Guido D’Amore. Per loro questo rappresenta il primo centro con la vettura coreana in una gara del CIR, raggiunto dopo aver lottato sempre per il podio e suggellato il miglior tempo nell’ultima prova speciale. Da sottolineare infine il terzo posto, nella classifica riservata agli iscritti del Campionato Italiano WRC, per Luca Hoelbling e Federico Fiorini che ritrovano anche loro un meritato podio nella gara di casa con la i20 che normalmente usano nel Campionato Terra.