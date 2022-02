Ecco come la Regione Veneto spenderà i 108 milioni di euro del PNRR dedicati al sociale

“Le misure sociali della Missione 5 del Pnrr hanno riscontrato in Veneto una grande adesione, tanto che il totale delle manifestazioni d’interesse presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali è di 282 a fronte di 154 “spazi” destinati al Veneto per complessivi 108.161.500 euro”.

Lo rivela l’Assessore alle Politiche Sociali del Veneto, Manuela Lanzarin, al termine di due giorni di intenso lavoro che ha visto riuniti la stessa Assessore, i tecnici regionali, i rappresentanti dei 21 ATS del Veneto, e le Ulss, in cui si è delineato un quadro complessivo delle manifestazioni di interessi, componendo così in un quadro generale le proposte del territorio.

“L’adesione ben superiore dei territori rispetto ai numeri assegnati al Veneto – commenta la Lanzarin – dimostra una forte attenzione e progettualità, che si sta sviluppando all’interno degli ATS, con la caratteristica positiva di essere in linea con la programmazione regionale, con i Piani di Zona, e in continuità con le sette linee d’intervento indicate dal Pnrr. Un grande sforzo di coprogettazione e di lavoro di rete, i cui esiti saranno ora trasferiti al livello nazionale. Abbiamo di fronte una grande sfida e un’occasione unica – conclude la Lanzarin – che il Veneto e gli Enti Comunali del territorio hanno colto con entusiasmo e competenza. Continueremo così, sulla strada di un confronto continuativo perché le cose siano fatte al meglio e si raggiunga il vero scopo finale: far calare in concreto le progettualità sul territorio”.

Gli ambiti sociali sono chiamati, una volta pubblicati i bandi, a presentare i progetti sulle varie linee, ed il fine dei progetti è di migliorare servizi esistenti o di creare qualcosa di nuovo a beneficio del territorio.

Va tenuto presente che i fondi del PNRR non rispondono alla logica dello “sportello bancomat”. Le risorse messe a disposizione dovranno trovare proposte solide e di qualità.

Le attività che gli ambiti prevedono di realizzare, tramite i progetti, dovranno portare ai risultati attesi ed indicati nei progetti medesimi.

Il tutto, nella logica dei fondi europei come la sostenibilità e l’impatto nel tempo.

Di seguito, la tabella degli enti chiamati a sviluppare progetti, il budget ed il numero di manifestazioni d’interessi pervenute.

Linee d’intervento: Numero manifestazioni d’interesse pervenute Budget previsto per il Veneto in € 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. 21 4.441.500 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. 21 24.600.000 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione. 21 5.280.000 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori. 21 3.570.000 2 percorsi di autonomia persone con disabilità. 156 41.470.000 3 povertà estrema.

Housing first 21 11.360.000 3 povertà estrema.

Centri servizi 21 17.440.000

Segue l’elenco degli ATS del Veneto

Ambito Sociale VEN_01 – Belluno

Ambito Sociale VEN_02 – Feltre

Ambito Sociale VEN_07 – Conegliano

Ambito Sociale VEN_08 – Asolo

Ambito Sociale VEN_09 – Treviso

Ambito Sociale VEN_12 – Venezia

Ambito Sociale VEN_13 – Spinea

Ambito Sociale VEN_14 – Chioggia

Ambito Sociale VEN_10 – Portogruaro

Ambito Sociale VEN_18 – Lendinara

Ambito Sociale VEN_19 – Adria

Ambito Sociale VEN_15 – Federazione dei Comuni del Camposampierese

Ambito Sociale VEN_16 – Padova

Ambito Sociale VEN_17 – Este

Ambito Sociale VEN_03 – Bassano del Grappa

Ambito Sociale VEN_04 – Thiene

Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano

Ambito Sociale VEN_06 – Vicenza

Ambito Sociale VEN_20 – Verona

Ambito Sociale VEN_21 – Legnago

Ambito Sociale VEN_22 – Sona