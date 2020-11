Elcograf, sinergia tra comune e parlamentari per evitare gli esuberi. Sindaco: “giochiamo d’anticipo per trovare soluzioni. A breve incontro con tutte le sigle sindacali”

Oggi il sindaco Federico Sboarina ha partecipato all’incontro organizzato dall’UGL di Verona nella sede di Elcograf in via Mondadori, per affrontare la situazione occupazionale dell’azienda, in forte difficoltà a seguito della generale contrazione del mercato editoriale, e in particolare della stampa periodica e ora anche per gli effetti della pandemia.

Al tavolo insieme al sindaco c’erano il direttore Risorse umane di Elcograf Maurizio Vercelli Dequarti e Alessandro Zenati e Alberto Pietropoli della Segreteria UGL; in videocollegamento i parlamentari veronesi Ciro Maschio (FdI), Alessia Rotta (Pd), Paolo Paternoster (Lega nord) e Francesca Businarolo (Cinque stelle). L’obiettivo è mettere in atto, ognuno per la propria competenza, tutte le iniziative utili per ridurre gli impatti negativi della crisi e salvaguardare i posti di lavoro.

L’adeguamento del personale potrebbe essere richiesto per i mutati cambiamenti del mercato e a una contrazione di commesse e di redditività.

Si tratta tuttavia di un’ipotesi non immediata, visto che è stato prorogato il regime di cassa integrazione attivato per il Coronavirus.

La volontà di sindaco e parlamentari è pertanto quella di intervenire per riuscire a scongiurare l’ipotesi, garantendo l’occupazione a tutti. I deputati veronesi possono verificare la possibilità di attivare procedure di prepensionamento. Ciò permetterebbe di ricollocare i presunti esuberi perché ci sono rami aziendali, come quello della stampa dei libri, in cui l’azienda ha di recente investito con l’acquisto di nuovi macchinari.

” I lavoratori devono sapere che non sono soli in questa vertenza- ha detto il sindaco Sboarina a margine dell’incontro-. Il confronto di questa mattina è stato utile per avere il quadro generale della situazione in cui si trova lo stabilimento veronese. Ora tocca noi fare massa critica e trovare le soluzioni possibili per evitare licenziamenti collettivi e salvaguardare i posti di lavoro. Il fatto che si tratti di un’ipotesi non immediata, ci da’ il tempo per giocare d’anticipo e agire preventivamente. Sto organizzando un incontro in Comune d’accordo con tutte le sigle sindacali a cui parteciperanno i parlamentati veronesi, i capogruppo in Consiglio comunale e i rappresentanti delle Rsu aziendali”.

“Confronto utile con azienda e sindacati per capire quale possa essere una soluzione percorribile – ha detto il presidente del Consiglio comunale e parlamentare Ciro Maschio-. Abbiamo confermato la volontá di collaborare tra parlamentari e Comune, al di lá delle posizioni politiche, per arrivare al risultato. Tutti devono fare uno sforzo, il Governo piú di tutti. Stiamo uniti e continuiamo a lavorarci”.