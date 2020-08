Elezioni regionali e referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: apertura straordinaria dell’Ufficio Segreteria e dell’Ufficio Elettorale

In vista della presentazione delle liste e candidature per le Elezioni Regionali del Veneto del 20 e 21 settembre 2020, sono aperti con orario straordinario l’Ufficio Segreteria Generale a Palazzo Trissino (2° piano) in corso Palladio 98, per la sottoscrizione delle liste dei candidati, e l’Ufficio Elettorale a Palazzo degli Uffici (1° piano), in piazza Biade 26 per l’autenticazione di accettazione delle candidature e per il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali.

Giorni e orari di apertura: martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto 2020 dalle 8 alle 18.30; venerdì 21 agosto 2020 dalle 8 alle 20; sabato 22 agosto 2020 dalle 8 alle 12.