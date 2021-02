Emozioni indigeste e malattie psicosomatiche

Quando non ci esprimiamo attraverso il linguaggio verbale, il corpo è incaricato di presentare il proprio discorso. Pertanto, la qualità dei nostri pensieri e sentimenti avrà un impatto sulla qualità delle nostre emozioni e di conseguenza sulla nostra qualità della vita.

Come ti comporti di fronte allo stress quotidiano o quando una situazione richiede una richiesta emotiva più intensa? Come affronti sentimenti come tristezza e rabbia? Perdoni facilmente o tendi a serbare rancore e rancore?

L’essere umano è un tutto integrato, senza separazione pratica tra mente e corpo. Pertanto, i processi fisici non sono dissociati dai processi mentali. Sulla base di questo presupposto, tutti noi sommiamo in misura maggiore o minore, a seconda dell’evento di stress, nonché delle nostre risorse fisiche ed emotive.

Seguendo questa linea di ragionamento, fatta eccezione per le malattie congenite, nessuna malattia è totalmente fisica o totalmente “mentale”, poiché l’essere umano è sistemico, presentando, quindi, un approccio multifattoriale nella determinazione dei suoi comportamenti, oltre che nello sviluppo di qualsiasi disturbo. In altre parole, l’uomo è biopsicosociale e spirituale. Qualsiasi teoria o concetto che non soddisfi questa multideterminazione dell’uomo è riduzionista e non cerca di comprenderlo nella sua complessità e unicità.

Pertanto, la qualità dei nostri pensieri e sentimenti avrà un impatto sulla qualità delle nostre emozioni e, poiché l’uomo non è dissociato, il fisico può ammalarsi a causa di emozioni scarsamente elaborate. Fondamentale è uno spazio per l’ascolto, essendo la verbalizzazione punto importante nel processo di guarigione.

Quando non ci esprimiamo attraverso il linguaggio verbale, il corpo è incaricato di presentare il proprio discorso e questo è totalmente personalizzato. Non esiste una “ricetta pronta” che spiega matematicamente che “mal di schiena” significa questo, che “mal di gola” significa quello. Nei processi soggettivi, questa convinzione è molto pericolosa, poiché la persona può essere legata a un significato pronto e “fuggire” dai significati reali personalizzati che hanno originato quel disturbo. Ogni individuo ha la capacità di sperimentare in un modo unico, sebbene ci siano spiegazioni etnopsicologiche che contribuiscono in modo significativo a delucidare il modo di essere e il sentimento di un certo gruppo sociale.

In questo modo la cultura è solo una fetta di un processo globale, e occorre molta cura per evitare di ridurre l’uomo a un solo aspetto. È essenziale effettuare un’analisi funzionale personalizzata per valutare come viene elaborata la vita quotidiana della persona, per accertare eventuali comportamenti o condizioni disfunzionali che possono contribuire allo sviluppo di quello specifico disturbo. Pertanto, devono essere presi in considerazione fattori genetici, ambientali, idiosincratici e di stile di vita.

La stragrande maggioranza dei “disturbi psicosomatici” che sviluppiamo sono associati a sentimenti negativi come risentimento, rabbia, odio, invidia, tristezza, dolore, colpa, frustrazione, paura e mancanza di perdono. Il profilo psicologico delle persone con somatizzazione intensa sono coloro che sono angosciati, risentiti, repressi, tesi, ansiosi, inflessibili e controllanti.

Pertanto, le emozioni negative devono essere lavorate, poiché lentamente ci avvelenano, minando il sistema immunitario e indebolendo il nostro organismo. Il risultato di questo: apriamo una lacuna per lo sviluppo di alcune malattie, come l’ulcera gastrica, i dolori muscolo scheletrici (es. Fibromialgia), le malattie respiratorie, di cuore, autoimmuni e persino il cancro. Pertanto, vale la pena riflettere sulla qualità delle emozioni che alimentiamo quotidianamente poiché hanno il potere di curare e generare malattie.

La questione del perdono deve essere approfondita, poiché il suo non-rilascio è terribile e non si tratta solo di religiosità o anche di spiritualità. Diversi studi scientifici hanno dimostrato quanto odio, tristezza e mancanza di perdono affliggono il nostro fisico e la nostra esistenza. Come ho riportato in un altro articolo, perdonare non è solo un atto di benevolenza verso l’altro, ma soprattutto di intelligenza verso di noi. Questo ragionamento deriva dal fatto che è controproducente per noi continuare a riverberare questo stesso male, cioè non dovremmo rimuginare sulla nostra disgrazia, perché molte volte chi ha causato un danno non ricorda nemmeno il fatto. In altre parole, gli unici danneggiati siamo noi stessi. Pertanto, la cosa migliore da fare è lavorare su ogni aspetto negativo dei “bombardamenti della vita” a cui siamo soggetti e, quindi, sviluppare strategie esistenziali per chiudere le ferite emotive quando questo è necessario. Il male può prevalere per pochi istanti, ma non vince mai! Fai la tua parte, fai del bene e lascia il resto all’universo.

Riflessione trasmutativa:

Il lavoro costante delle emozioni tossiche ha il potere di guarire le nostre vite, perché ci leviamo un peso dalla schiena. La cosa migliore da fare per la nostra salute è dimenticare quella rabbia, lavorare quella tristezza, ridefinire un evento che è stato diretto consciamente o inconsciamente a noi, posizionandoci come agenti attivi del processo. Questo atteggiamento di non vittimizzazione ci offre un’altra prospettiva in vista della nostra sensazione di impotenza, dei nostri bisogni, frustrazioni e crisi esistenziali. Lavoriamo quindi su ogni dolore, risentimento e scompenso, liberandoci dai legami che ostacolano una vita di qualità. @soraya.psico

