Energia. Elettrodotto Camin-dolo. Assessore Marcato, “Ottima notizia per l’ambiente e per il potenziamento del servizio elettrico tra Venezia e Padova”

“Questa è un’ottima notizia, che aspettavamo da tempo per garantire la realizzazione di una linea elettrica di primaria importanza per l’area tra Venezia e Padova. Confidiamo che dopo questo primo importante passo, l’iter burocratico sia il più rapido possibile per poter realizzare la nuova linea interrata al più presto, garantendo da un lato migliore sicurezza e dall’altro un supporto essenziale al territorio, cittadini e imprese in termini di fornitura di energia elettrica”.

Questo il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato alla notizia diffusa da Terna dell’avvio del procedimento di autorizzazione per la razionalizzazione della rete elettrica tra Dolo e Camin. La società ha, infatti, comunicato di avere inviato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione per l’intervento di razionalizzazione della rete elettrica tra Dolo e Camin, finalizzato a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico dell’area.

L’intervento fa parte della più ampia razionalizzazione della rete di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova, ed è una delle opere di sviluppo della rete elettrica regionale inserite nel Protocollo d’Intesa sottoscritto da Terna e Regione del Veneto il 21 gennaio 2019, frutto di oltre un anno di incontri e sopralluoghi con la Regione del Veneto e i Comuni interessati per individuare la migliore fascia di fattibilità del tracciato.