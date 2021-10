Esterno del cimitero di Borgo Roma. Detriti sgomberati per far posto ad un punto tamponi

Da discarica abusiva a Punto tamponi Covid-19 Drive-In. L’evoluzione della… specie in un’area a lato del cimitero di Borgo Roma, già segnalata da “Il Giornale dei Veronesi”, il 28 luglio scorso, come terreno allo sbando in cui qualche incivile aveva riversato abbondanti detriti edilizi.

Gli arbitrari cumuli di materiale di scarto (sul quale nessuno s’era interrogato su responsabili e provenienze e men che meno sull’eventuale presenza di sostanze nocive come, ad esempio, l’amianto od asbesto) sono stati tolti di mezzo per collocarvi un prefabbricato ambulatoriale per l’effettuazione di tamponi d’accertamento o meno di patologia infettiva da virus SARS-CoV-2.

Lo spiazzo ripulito, quindi, svolge ora gettonata funzione di diagnosi in versione drive-in.

Dovere d’ufficio in funzione di sgombero di avanzi inquinanti o, piuttosto, “potenza” del “business dei tamponi”?

Claudio Beccalossi