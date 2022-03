Ezio e Manuel: l’uguale tragico destino in due strade parallele

Lunedì pomeriggio il funerale del giovane deceduto dopo l’incidente in via Apollo

Si svolgerà lunedì prossimo, 21 marzo, alle ore 15:30, nella chiesa della parrocchia della Sacra Famiglia, in piazza Gianfranco Sforni, il funerale di Ezio Adami (chiamato Skre dagli amici), 29 anni, deceduto il 14 marzo scorso nell’ospedale di Borgo Trento dov’era stato trasferito in gravi condizioni dopo aver perso il controllo ed essere sbalzato dalla moto sull’asfalto e forse investito da un’auto proveniente dalla direzione opposta, in via Apollo. Terminata la funzione religiosa la salma del giovane verrà cremata.

Mentre ulteriori accertamenti della polizia locale hanno cercato di delineare al meglio la dinamica dell’incidente ed eventuali coinvolgimenti e responsabilità, gli abitanti della Sacra Famiglia condividono il dolore di papà Luca, della mamma Laura Simonetta e della fidanzata Evita, privati del loro Ezio da un guizzo fatale del destino.

Le memoria dei residenti è tornata ad un altro drammatico momento vissuto il 25 aprile 2007, a poca distanza da via Apollo, in via Vigasio. Un impatto stradale che causò la morte di Manuel Marchi, di soli 17 anni, inumato nel cimitero di Borgo Roma. Nel suo ricordo è stato realizzato uno spazio verde con stele di dedica da parte degli amici e foto del ragazzo a margine della strada dove avvenne l’incidente. E sempre nel suo rimpianto è aperto da anni il profilo su Facebook “Memorial Manuel Marchi” dove vengono riportati gli eventi sportivi ed aggregativi organizzati per non dimenticarlo.

Ezio e Manuel: giovani esistenze spezzate tragicamente. Per assurdo, in due vie parallele…

Claudio Beccalossi

