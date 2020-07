Fase 3: Coldiretti Verona, formazione per la patente dei trattori. Ogni anno erogate nella provincia scaligera 8000 ore di formazione in agricoltura, 380 corsi a 6900 allievi

Verona, 8 luglio 2020 – Sono aperte le iscrizioni al corso in modalità e-learning per la patente per il trattore. Le modalità innovative della piattaforma formativa certificata – precisa Coldiretti Verona – permettono una frequenza on line per tutti gli operatori interessati all’aggiornamento quinquennale. Previste quattro ore di didattica che, grazie alla modalità e-learning, possono essere seguite dall’allievo sul web quando vuole e ha tempo, e, una volta completate, consentono di ottenere il relativo attestato, purché sia superata la verifica sugli apprendimenti a garanzia della regolarità e della qualità formativa.

L’agenzia formativa Impresa Verde srl di Coldiretti Verona eroga ogni anno 8000 ore di formazione, 380 corsi a 6900 allievi. La specificità degli interventi è legata agli ambiti professionali in agricoltura quali primo insediamento, florovivaismo, agriturismo, fattoria didattica e sociale, piccole produzioni locali, sicurezza alimentare e sul lavoro, diversificazione, agricoltura integrata e biologica.

Accanto alle abilitazioni, vengono erogate azioni per l’acquisizione di patenti quali: forestale e fitosanitario, manutentore del verde, patente di guida trattore, mentre sul Fondo Sociale Europeo Coldiretti Veneto realizza progetti di sviluppo sui temi di maggiore interesse e attualità. Di matrice veneta è l’Accademia dei cuochi contadini, l’assistenza allo sviluppo di nuove tecnologie, la gestione dell’acqua, il tutor del giardinaggio, l’agricoltura di precisione, le nuove idee e servizi per l’agriturismo e l’ospitalità rurale, tutte iniziative che si integrano con azioni parallele per gli organi direttivi di Coldiretti e operativi Donne Impresa e Giovani Impresa.

“L’emergenza sanitaria – evidenzia Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona – ha maturato, tra gli operatori del settore, l’esigenza e la sensibilità di migrare parte della formazione dall’aula fisica a quella virtuale, con diverse proposte alternative che, negli ultimi mesi e settimane, hanno permesso e permettono di completare e realizzare azioni a vantaggio degli imprenditori”. Per aderire alla piattaforma è possibile collegarsi a: https://coldiretti.dyndevicelcms.com/it/, oppure contattare i servizi formativi della Federazione scaligera: www.coldirettiverona.it.