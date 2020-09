Fase 3: protocollo antiCovid VeronaFiere

Veronafiere insieme ad Aefi, l’associazione di riferimento per le fiere italiane, ha definito un protocollo di misure antiCovid,durante le manifestazioni e gli eventi che riprenderanno da metà settembre. Si riparte il 16-17 settembre con Automotive Dealer Day. Il piano prevede l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, distanziamento, presidi medici, pulizia e sanificazione periodica degli spazi – per l’occasione riprogettati secondo le normative – segnaletica informativa adeguata, un piano di emergenza, formazione del personale a contatto con il pubblico e controllo sanitario agli ingressi . Veronafiere ha scelto di sanificare tutti gli ambienti alla vigilia delle manifestazioni, di installare termoscanner ai tornelli di ingresso e predisporre un controllo degli assembramenti con telecamere. Infine, per tutti gli eventi è prevista l’istituzione di un punto informativo e di servizi con isolation room dedicata a eventuali sintomi da Covid-19. Anche accessi e contatti durante le fiere sono previsti in modalità ‘contactless’ grazie alle app delle manifestazioni, che permettono l’entrata all’evento con QRcode, lo scambio di biglietti da visita virtuali, la mappa geolocalizzata e la prenotazione dei ristoranti all’interno delle aree espositive. Le manifestazioni del secondo semestre del’anno potranno avere uno svolgimento reale, virtuale o ‘misto’, come nel caso di Fieracavalli dal 5 all’8 e dal 13 al 15 novembre, di Operawine (21 novembre) e wine2wine Exhibition (22-24 novembre). Saranno in presenza gli eventi Sol d’Oro (17-20 settembre), Oil&nonOil (21-23 ottobre), il Festival del Futuro (19-21 novembre), Veronafil e Verona Mineral Show Geo Shop (27-29 novembre) e ArtVerona (11-13 dicembre). Appuntamenti digitali per Marmomac Restart (30 settembre-3 ottobre), Innovabiomed (26.27 ottobre) e Job&Orienta (25-27 novembre).

Ridefinite anche le date degli eventi che si terranno all’estero. (ANSA).