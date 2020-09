Favij promuove Verona

FaviJ, il più noto you tuber italiano ha visitato la provincia veronese e sta raccontando la sua esperienza nelle storie dei suoi seguitissimi profili social: “ho fatto cose pazzesche”, ha detto. Ospite di Visit Veneto, Lorenzo Ostuni ha vissuto momenti adrenalinici adeguati ai suoi 25 anni e al suo stile da “gamer” con 5,8 milioni di follower su You Tube e 3,2 su Instagram. Grazie all’organizzazione della Camera di Commercio di Verona, FaviJ ha cavalcato sulle colline di Costermano, cenato al centro del Lago di Garda , a Pal del Vò con menù a base di pescato del giorno, fatto un “Vespa tour” in Valpolicella e ha chiuso la sua visita nel centro di Verona