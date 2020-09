Festa della Vendemmia a Villaggio Fontanafredda: sabato 12 e domenica 13 settembre il #Greenparty nel cuore delle Langhe tra buona musica, cibo e vino

Festa della Vendemmia 2020 a Villaggio Fontanafredda: sabato 12 e domenica 13 settembre il #GreenParty nel cuore delle Langhe patrimonio Unesco, tra buona musica, ristorazione firmata Alciati a 360°, grandi vini e intrattenimento in piena sicurezza.

A Villaggio Fontanafredda nel cuore delle Langhe Patrimonio Unesco è tutto pronto per la Festa della Vendemmia, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre con tanta musica, intrattenimento per grandi e piccini, eventi attesissimi come la pigiatura dell’uva a piedi nudi, ristorazione a 360° firmata dai fratelli Alciati e i migliori vini dall’Alta Langa al Barolo. Un vero e proprio #Greenparty che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e nel segno del Rinascimento Verde di Villaggio Fontanafredda, quel desiderio di rimettere la terra al centro dell’uomo per una rinascita in piena armonia col pianeta.

Serralunga d’Alba (CN), 8 settembre 2020 – A Villaggio Fontanafredda torna l’attesissimo appuntamento con la Festa della Vendemmia sabato 12 settembre (dalle ore 17.00 alle 24.00) e domenica 13 settembre (dalle ore 10.00 alle 24.00). Due giornate, ad ingresso limitato e su prenotazione, all’insegna di musica, cibo, vino e intrattenimento per grandi e piccini, che avrà il suo culmine nella tradizionale pigiatura a piedi nudi dell’uva, il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Un vero e proprio #Greenparty nel segno del Rinascimento Verde di Fontanafredda, quel desiderio di rimettere la terra al centro della vita dell’uomo, per una rinascita in piena armonia e rispetto verso il pianeta.

La Festa della Vendemmia 2020 propone un fine settimana ricco di attività ed eventi, organizzati in diversi punti di Villaggio Fontanafredda. Tra gli altri, DJ set e grandi ospiti selezionati grazie alla collaborazione con Fondazione Mirafiore e Attraverso Festival. Si parte nella serata di sabato 12 settembre con la musica di Tuttafuffa e di Bandakadabra e l’attesissimo live di Samuel, cantautore e co fondatore dei Subsonica sul grande palco davanti al lago. Domenica 13 settembre, spazio ai dj set di Scalabrino, Braontherocks e alla musica degli insegnati del Centro Esperienze Musicali di Alba, con gran finale firmato “EverGreen”, una novità per rivivere i più grandi successi musicali di sempre.

La seconda giornata della Festa della Vendemmia con il momento clou della pigiatura dell’uva, riserva al pubblico dei più piccoli una ricca animazione a cura della didattica di Eataly e gli spettacoli teatrali dei migliori artisti di strada della compagnia dei Fratelli Ochner. In programma anche lezioni di Yoga e Pilates a cura di Studio Yoga Alba, i balli a ritmo del Lindy Hop con l’ASD Swing Juice, visite guidate alle cantine insieme ai ragazzi di Fontanafredda, il Mercatino dell’artigianato, gli eventi culturali della Fondazione Mirafiore e molto altro ancora.

Grande rivoluzione alla Festa della Vendemmia è il food a marchio Alciati con un’offerta variegata adatta a tutti: dalla formula Guido, dedicata ai giovani under 30, all’Osteria Disguido, per una soluzione più informale, e 100VINI enoteca bar a vino e tapas; fino ad arrivare alla grande novità del pic-nic intorno al lago e lo street food gourmet. Per tutte le offerte è necessaria la prenotazione. Mentre per tutti i winelovers e gli appassionati la Festa della Vendemmia di Villaggio Fontanafredda propone una selezione di grandi vini dall’Alta Langa al Barolo: etichette che rappresentano gli oltre 120 ettari di vigneti di proprietà e l’orientamento all’agricoltura biologica. Inoltre, per i visitatori più curiosi, tasting dedicati, con la possibilità di acquistare i prodotti, che comprendono, oltre al vino, i cocktail di The Beach Green Concept Club, cocktail bar torinese e il birrificio Baladin.

La Festa della Vendemmia si svolge garantendo la piena sicurezza di tutti in base alle normative vigenti. Oltre all’ingresso a numero chiuso ed esclusivo per le persone con prenotazione presso i ristoranti o le attività previste, si effettua la misurazione della temperatura all’ingresso, adottando le misure previste per il distanziamento sociale, l’igienizzazione e con l’obbligo di utilizzare la mascherina.