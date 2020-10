Filovia. Il Sindaco replica al senatore del PD D’Arienzo

“L’onta indelebile è del senatore D’Arienzo che ha, lui sì, la medaglia nera al collo. È vergognoso che un parlamentare, eletto con i voti dei veronesi, giochi contro i suoi stessi concittadini. Invece che darsi da fare in Parlamento per la sua città, fa di tutto per far perdere tempo. Il contributo statale alla filovia c’è, ma lui fa le interrogazioni per metterlo in dubbio, come unica azione sull’argomento nonostante sia in commissione trasporti da due anni. Lo fa da quando è sulla stessa linea politica del consigliere Tosi, con il quale cerca di fare alleanze per le prossime comunali, allargando quindi anche a una parte del Pd il gruppo di chi non vuole il bene di Verona.Ho parlato più volte con il ministro De Micheli, trovando una grande collaborazione anche da parte dei suoi uffici tecnici. Quello che sta succedendo in questi giorni non è il blocco del progetto, ma la soluzione per chiudere i cantieri lasciati fermi dall’azienda incaricata da Tosi. I cantieri non finiti sono da settimane un grande disagio per i cittadini e commercianti, dovevamo stare in questo stallo? Amt ha invece pensato bene di trovare una soluzione per andare avanti. Questi sono i fatti che servono alla città, il resto sono chiacchere”.