Finanza pubblica. Rotta e Albertini, da Governo 2,5 miliardi per Comune e province . 250 milioni per quelli veneti. Grande sollievo

Dichiarazione di Alessia Rotta, deputata veronese e vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera e Alessio Albertini, capogruppo PD in consiglio provinciale e sindaco di Belfiore

Accogliamo con grande sollievo la notizia che il Ministero dell’Interno metterà in liquidazione 2.5 miliardi di euro per Comuni, Province e Città Metropolitane. Di questi, circa 250 milioni saranno destinati al Veneto. Il Covid-19 ha messo a dura prova le amministrazioni locali che hanno dovuto gestire un’emergenza senza precedenti, continuando a garantire i servizi essenziali nonostante le minori entrate tributarie. I bilanci degli enti locali sono in evidente sofferenza e questa rappresenta una boccata di ossigeno.

In particolare, la provincia di Verona, a cui erano già stati anticipati 14 milioni ai Comuni a fine maggio, ne ha ottenuti ora altri 38, per un totale complessivo distribuito tra tutti i Comuni della provincia di oltre 53 milioni di Euro, dei quali oltre 21 milioni destinati al Comune di Verona. È del tutto evidente come il governo stia dando una mano concreta alle amministrazioni venete a fronte della totale assenza della Regione. In tal senso, ringraziamo il Presidente dell’ANCI De Caro per il grande lavoro che sta svolgendo.

Parliamo di risorse che nei prossimi mesi consentiranno di sostenere i comuni in questa fase di sofferenza, consentendogli di continuare a garantire i servizi alla cittadinanza.