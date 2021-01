Fino al 30 Aprile aperto tutti i weekend il mercato di Piazza Erbe

Fino al 30 aprile 2021 il mercato di piazza Erbe rimane aperto tutti i fine settimana. Un’opportunità in più, resa disponibile dal Comune, fino al termine del periodo emergenziale, per consentire il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche.

I commercianti che non dovessero svolgere attività nei weekend potranno mantenere i banchi chiusi sull’area mercantile.

“L’apertura straordinaria nei fine settimana, già riconosciuta per tutti i sabati e domeniche di dicembre – spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise – prosegue fino al 30 di aprile 2021. Una possibilità in più, che abbiamo scelto di riconoscere agli operatori commerciali di piazza delle Erbe, per sostenerli in questo complicato momento. Di fronte alle quotidiane difficoltà affrontate dalle attività economiche, in forte sofferenza a causa delle restrizioni lavorative generate dalla pandemia, cerchiamo di porre la massima attenzione possibile, mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti utili per agevolarli.”.