Furgone fuori controllo demolisce ingresso centro estetica

Un furgone fuori controllo è finito contro l’ingresso di uno studio di estetica a Thiene, demolendo parte del muro d’ingresso. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza il mezzo ed effettuato una verifica statica dello studio, di cui è stato abbattuta la parete perimetrale.

Interdetto l’utilizzo dei locali fino ai lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stabile. Al vaglio della polizia locale le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

