Giornata della didattica, al via l’edizione online. I materiali disponibili tutto l’anno

La cultura e la scuola incontrano addetti ai lavori, insegnanti e studenti sul web. Parte oggi e prosegue anche domani la Giornata della Didattica, quest’anno per la prima volta in formato online.

Laboratori, video informativi e webinar sono così accessibili a tutti, con una struttura pensata per facilitare gli interessati a specifici argomenti e proposte extracurriculari.

Inoltre, tutto il materiale prodotto per questa occasione rimarrà a disposizione online per tutto l’anno scolastico.

Un menù per tutti i gusti, con attività che spaziano su più temi, dalla cultura alla storia, dall’ambiente alla società e al territorio veronese. Sono Cultura e Istruzione i due filoni principali in cui sono state suddivise le iniziative.

Cultura. Da oggi online le presentazioni sull’offerta culturale del Museo di Storia Naturale, Museo di Castelvecchio, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Anfiteatro Arena, Biblioteca Civica, Centro Audiovisivi, Centro internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri e Verona Minor Hierusalem. Dal 3 settembre, invece, saranno pubblicati i video del Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo Lapidario Maffeiano, Museo degli Affreschi “G. B. “Cavalcaselle”.

Per parteciparvi basta collegarsi al sito www.museicivici.comune.verona. it –(https://museicivici.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 64272). I filmati resteranno disponibili alla visione sul sito dei musei civici dell’Assessorato alla Cultura per tutta la durata dell’anno scolastico.

E’ inoltre possibile, telefonando alla segreteria didattica o inviando una mail, porre domande e soddisfare le varie curiosità riguardanti le diverse proposte. Per informazioni: tel.0458036353 – 597140; segreteriadidattica@comune. verona.it.

Nello spazio dedicato alle domande più frequenti è già possibile visionare le informazioni relative ai laboratori didattici proposti, come i giorni e orari in cui sono realizzati e la durata.

Istruzione. Grazie ad un fitto calendario di webinar – a cura dell’Assessorato all’Istruzione – disponibile sul portale del Comune di Verona www.comune.verona.it, sono presentate le proposte contenute nella pubblicazione “I ragazzi alla scoperta di Verona”, suddivisa in aree tematiche che ne agevolano la consultazione: Istituzioni, Storia Arte Cultura, Museo è didattica, Scienza & Digitale, Muoviamoci sul territorio, Valorizziamo le differenze, Chi produce e chi vende.

Dalle 10 alle 17, sia il 2 che il 3 settembre, dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie e interessati possono accedere con un semplice click sui singoli link, alle vetrine “virtuali” delle varie proposte didattiche, laboratori scientifici e culturali, itinerari sul territorio, e collegarsi in tempo reale con i referenti delle varie realtà presenti.

Circa un centinaio le associazioni, gli enti, le istituzioni, le imprese, disponibili a illustrare le proprie proposte e a fornire tutte le informazioni per l’attivazione delle stesse.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente a tutte le scuole della città di Verona nelle prime settimane del nuovo anno scolastico.

“Un evento tradizionale, particolarmente atteso da tutto il mondo della scuola, proposto quest’anno in una veste completamente rinnovata ed ampliata – sottolinea l’assessore alla Cultura -. Da oggi, bambini, ragazzi, genitori e docenti possono scoprire, in un formato tutto online, l’ampia proposta di appuntamenti e iniziative, che il Covid ha rafforzato anziché penalizzare. Una modalità nuova, che ci consente di raggiungere tutti e di offrire, in totale sicurezza, le informazioni sulle attività che arrivano da istituzioni, enti, associazioni e imprese del territorio per l’anno scolastico 2020 – 2021. Un risultato che dimostra l’impegno portato avanti dal Comune, nonostante le difficoltà del momento, in settori strategici e fondamentali come la cultura, l’istruzione e la proposta didattica. Alla Giornata della Didattica sono particolarmente legata – aggiunge l’assessore -, perché mi vedeva lavorare fianco a fianco con l’assessore Bertacco per la parte dell’Istruzione. L’obiettivo è di miglioralo sempre di più, come ci eravamo promessi”.