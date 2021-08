Gli effetti negativi della Pandemia sulla sfera psicologica ed emozionale

“Comunica Efficacemente”: webinar informativo gratuito dei Ministri Volontari.

Diversi studi hanno considerato gli effetti del Covid-19 sulla sfera dei rapporti umani. Secondo i risultati di uno studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University, la pandemia di Covid-19 ha impattato in maniera significativa sulla sfera psicologica ed emozionale degli individui. Questo studio preliminare, basato su un campione di 2.400 persone, ha rilevato che nel periodo di pandemia il 21% degli intervistati ha notato un peggioramento nei rapporti con il partner e il 13% con i propri figli. Inoltre, il 50% del campione ha rivelato di aver subito un incremento della fatica percepita durante lo svolgimento di attività lavorative e il 70% degli studenti ha invece dichiarato un sensibile calo della concentrazione nello studio.

Questa situazione è spesso legata ad un problema sulla sfera comunicativa. Quindi come poter comunicare più efficacemente, così da poter ricostruire dei rapporti migliori?

Esiste una tecnologia funzionale per una comunicazione migliore.

Questa conoscenza vi permetterà di aiutare coloro che stanno subendo le difficoltà causate da malcomprensioni, da punti di vista differenti, da rapporti troncati e da tutte quelle avversità che trasformano la vita dell’uomo in una catena di continui dispiaceri. Imparerete quali sono le componenti della comprensione, come sono in relazione fra loro e come rendono possibile la comprensione stessa. Con le abilità che è possibile acquisire attraverso lo studio dei principi fondamentali, potrete aiutare le altre persone a comprendersi di nuovo e a capire il mondo che le circonda.

Benché questa sia soltanto una parte dell’intera tecnologia sviluppata da L. Ron Hubbard sull’argomento, è sufficiente per modificare il vostro approccio nei confronti della vita. Il metterla in pratica vi aiuterà a prosperare in ogni settore dell’attività umana.

Se la mancanza di comprensione è, infatti, una delle cause dei problemi dell’uomo, immaginate quale sarà il suo potenziale una volta che questo ostacolo sarà stato rimosso. I milioni di persone che stanno applicando questa conoscenza, hanno raggiunto dei livelli che una volta potevano soltanto sognare e stanno aiutando con successo gli altri a fare altrettanto.

Per approfondire questo argomento il Ministro Volontario Angelo Polverini terrà un webinar informativo gratuito Mercoledì 11 Agosto alle ore 20:30, attraverso la piattaforma ZOOM, intitolato “Comunica Efficacemente”.

Per iscrizioni o per ricevere maggiori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .