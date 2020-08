Golosine 37136. Dal 29 agosto torna la festa di quartiere fra le più amate di Verona

Sarà la seconda festa dell’estate realizzata quest’anno sul territorio comunale in piena sicurezza. Al via da sabato 29 agosto, nella sua sedicesima edizione, dopo mesi di grande difficoltà, l’evento Golosine 37136, manifestazione popolare che, per nove serate, animerà via Caccia e il quartiere di Golosine, con concerti, eventi culturali e proposte gastronomiche.

Il tutto nel pieno rispetto delle normative per la sicurezza e il distanziamento sociale, con ingressi contingentati, posti assegnati e servizio al tavolo per evitare ogni assembramento. Non si dovrà rinunciare alla gioia di condividere spazi e momenti anche se a 1 metro di distanza e con la mascherina. Anche l’area dei concerti avrà posti distanziati ed assegnati, senza limiteranno il gusto di vivere la musica e l’arte.

L’obiettivo, come ricorda il titolo di questa edizione ‘Riesistenze Vitali’, è di tornare a vivere e divertirsi, pur facendo attenzione alla sicurezza.

Tutti gli appuntamenti, da sabato 29 agosto a domenica 6 settembre, sono ad ingresso libero e si svolgono nelle aree allestite in via Caccia, dove funzioneranno ogni sera gli stand gastronomici a partire dalle ore 19.30.

In programma: sabato 29 – Poveri di Sodio (Cartoon Rock); domenica 30 – Alceste Trio (Jazz e Bossanova); lunedì 31 – “Verona 84 85” con Ermanno Regattieri e Andrea De Manincor (spettacolo teatrale sul periodo del memorabile scudetto del Verona); martedì 1 – Damaspink (tributo acustico ai Pink Floyd); mercoledì 2 – Una ragazza in 2 + 1 (tributo alla musica italiana d’autore con Giuliana Bergamaschi); giovedì 3 – El Bifido (comicità in dialetto veronese); venerdì 4 – 3s Amis (folk, world-music con Bruna Sardo, Sam Lorenzini e Alby De Grandis); sabato 5 – Eleuteria Arena (classic-pop con voce e violoncello, vincitrice premio della critica Radio Capital 2016); domenica 6 – Luciana Vaona e Daniele Rotunno (viaggio tra le voci italiane femminili con la corista di Alessandra Amoroso). Informazioni sul sito www.golosine37136.it.

La manifestazione, co-organizzata dal Circolo NOI Golosine e dal Comune di Verona, è stata presentata questa mattina dal’assessore al Decentramento insieme agli organizzatori Enrico Garnero e Leonardo Rebonato.

“Torna in piena sicurezza la festa parrocchiale di Santa Maria Assunta – spiega l’assessore –, una delle manifestazioni di quartiere più amate di Verona. Tanti gli appuntamenti in programma, per 9 serate di animazione, concerti e stand gastronomici con ricche degustazioni. Una tradizione che continua e che non abbiamo voluto far mancare nemmeno in questo anno difficile, in cui l’emergenza sanitaria ha fatto cancellare tanti eventi”.