Grandine su aree già danneggiate dal nubifragio. Rovinati impianti antigrandine su frutteti

Il maltempo si abbatte nuovamente sulle zone già colpite dallo scorso nubifragio con forte pioggia, locali grandinate e raffiche di vento ha colpito zone e colture, come ortaggi a cielo aperto, frutteti e vigneti, in buona parte già danneggiate dal nubifragio di domenica scorsa. In particolare, la grandine si è abbattuta sulla bassa Valpantena, Bussolengo e Pescantina e aree nel Comune di Verona come Parona, Chievo e Boscomantico. Il vento ha inoltre danneggiato in campagna reti antigrandine su frutteti come pesche e kiwi a Bussolengo.

“I nostri tecnici stanno monitorando le zone colpite per fare le opportune valutazioni anche nei prossimi giorni sulle entità dei danni a colture e strutture, sperando che altri fenomeni di maltempo previsti non peggiorino la situazione. Ci sono agricoltori colpiti duramente dagli ultimi eventi atmosferici con danni consistenti a colture, a strutture e impianti necessari per proteggere le produzioni”, commenta Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona.

Gli eventi estremi di questa estate 2020 – evidenzia la Coldiretti – sono il risultato dell’enorme energia termica accumulata nell’atmosfera in un anno che è stato fino adesso di oltre un grado (+1,01 gradi) superiore alla media storica classificandosi in Italia al quarto posto tra i più bollenti dal 1800, sulla base dell’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi sette mesi dai quali si evidenzia anche la caduta del 30% di pioggia in meno nonostante gli ultimi nubifragi che hanno colpito il nord Italia che evidenziano una progressiva tendenza alla moltiplicazione degli eventi estremi. I forti temporali con precipitazioni intense provocano danni poiché – spiega la Coldiretti – i terreni non riescono ad assorbire la pioggia che cade violentemente e scardina i campi provocando frane e smottamenti.