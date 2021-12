Hard Rock Cafe Verona anima piazza Bra con un flash mob a sorpresa: 80 ballerini si scatenano sulle note dei Queen

Domenica a mezzogiorno la performance che ha lasciato a bocca aperta i passanti per dare il benvenuto in città al noto brand internazionale di ristorazione e merchandising

Il vibrante entusiasmo di 80 persone che danzano insieme sulle note dei Queen ha sorpreso i veronesi che domenica verso mezzogiorno passeggiavano in piazza Bra. Un flash mob inaspettato organizzato da Hard Rock Cafe® Verona per annunciare la sua prossima apertura.

Dopo Roma, Firenze e Venezia anche Verona avrà presto la sua sede del celebre brand internazionale di ristorazione e merchandising: una notizia che ha mandato in fibrillazione i moltissimi fan veronesi. E di fronte alla futura sede di Hard Rock Cafe® Verona si respirava proprio un’atmosfera di gioia e adrenalina. Sulle note di un mashup composto da “We Will Rock You”, “Crazy Little Thing Called Love” e “Radio Ga Ga”, ballerine e ballerini dai 15 ai 40 anni, provenienti da circa 70 scuole di danza da tutta la provincia (e oltre, qualcuno è arrivato anche da Salò), hanno danzato su una coreografia ideata da CMT – Musical Theatre Company. La performance, durata circa tre minuti, è stata molto coinvolgente anche per i passanti: una grande soddisfazione per i ballerini, che da tempo preparavano l’evento e che hanno aderito volontariamente, solo per il piacere di dare il benvenuto in città ad Hard Rock Cafe®.

Dietro all’apparente spontaneità del flash mob c’è stato in realtà un bel lavoro di coordinamento sulla coreografia, con più di un mese di riunioni organizzate su Zoom, nell’impossibilità di trovarsi tutti insieme – anche a causa delle norme di prevenzione legate alla pandemia – per una prova generale in palestra. Sforzi decisamente ripagati vista la performance, resa ancora più emozionante dal fatto che tutti i ballerini hanno indossato la loro personale maglietta brandizzata Hard Rock, di città quali Londra, Helsinki, New York, Mumbai… in tre minuti quei passi di danza hanno trasformato piazza Bra in un melting pot di emozioni e ricordi da tutto il mondo.