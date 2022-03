Hellas Verona – Napoli, sfida che si preannuncia al cardiopalma

Febbrile attesa in città e provincia per Hellas Verona – Napoli di domenica 13 marzo, alle ore 15:00, nello stadio “Marcantonio Bentegodi”, evento calcistico con le premesse giuste in grado d’annoverarlo tra gli appuntamenti da incorniciare di questo campionato.

La prevendita di biglietti sta andando bene e ieri sono stati quasi 7.800 i tagliandi venduti che si sono aggiunti ai 9.376 degli abbonati. Sono previste 20mila presenze allo stadio “Marcantonio Bentegodi”, numero che va verso il massimo consentito del 75% della capienza.

Risultano esauriti i settori curva sud, poltrone est, curva nord superiore ospiti e poltronissime est mentre, fino alla giornata scorsa, erano ancora disponibili posti nei settori curva est superiore, parterre est, poltrone ovest, tribuna superiore ovest e curva nord inferiore ospiti.

Il Napoli naviga bene, ora è terzo con 57 punti e punta ad agguantare (e superare) l’Inter seconda (con 58 punti) ed il Milan primo (con 60 punti). L’Hellas Verona veleggia, invece, al nono posto (con 41 punti), nonostante i corvi d’inizio stagione. Il presidente Maurizio Setti, ovviamente, è contento ed ha pronosticato un grande spettacolo sul terreno di gioco.

L’ex attaccante napoletano Andrea Carnevale, interpellato per un commento, ha lodato l’allenatore dell’Hellas Verona, Igor Tudor (Spalato, Croazia, 16 aprile 1978): «Ha una forte personalità e sa dialogare con i giocatori».

Ha poi consigliato l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti (Certaldo, Firenze, 7 marzo 1959), di non sottovalutare i gialloblù che giocano bene e con grande rapidità. Per Carnevale, l’Hellas Verona è tra le squadre più veloci della serie A. L’aver già agguantato la salvezza dà alla formazione veronese un certo livello di non preoccupazione che la stimola a tentare audaci giocate. Quindi, non è un team da prendere sotto gamba.

Sarà avvincente assistere alla sfida tra i cannonieri Simeone (15 gol), Barak (se presente in campo) e Caprari (10) dell’Hellas Verona e Osimhen, Insigne e Mertens (7 gol) del Napoli.

Insomma, la partita tra Hellas Verona e Napoli, 29^ giornata (su 38) del campionato di serie A, sarà un incontro coi fiocchi, tutto da gustare. Come un buon bollito misto con la pearà od una pastissada de caval, piatti tipici di Verona… tifosa.

Intanto, in attesa della competizione calcistica, qualcuno ha tirato fuori dalla… naftalina dei ricordi gli autografi originali di tre calciatori del Napoli, che giocarono al “Bentegodi” nel campionato 1971-1972, quelli di:

Dino Panzanato (Venezia, 3 agosto 1938 – Modena, 21 ottobre 2019, difensore in carriera e poi allenatore)

Angelo Benedicto Sormani (Jaú, Brasile, 3 luglio 1939, ex attaccante ed ex allenatore)

Carlo Ripari (Civitanova Marche, Macerata, 29 novembre 1942, ex terzino destro ed allenatore).

Foglietti ingialliti testimoni d‘un calcio diverso, meno business e più istinto, cuore, passione…

Claudio Beccalossi

