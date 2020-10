I nuovi Soldati dell’Esercito Italiano giurano fedeltà alla Repubblica.

Verona, 23 ottobre 2020. Si è svolta oggi, presso la caserma “Duca”, sede dell’85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona”, il giuramento di 43 Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1).

Alla presenza della Bandiera di Guerra del Reggimento, gli uomini e le donne del 4° blocco 2019 hanno suggellato l’ingresso nelle fila della Forza Armata, con la tradizionale formula del “Lo Giuro!”.

La cerimonia, presieduta dal Comandante della Scuola di Fanteria, Generale di Brigata Roberto Viglietta, ha visto la presenza di alcune autorità politiche e religiose e di una rappresentanza di Militari effettivi all’85° RAV.

L’Ufficiale Generale rivolgendosi ai giurandi, ha sottolineato come “La vita militare vi metterà di fronte difficoltà, rischi, rinunce ma anche soddisfazioni, emozioni e amicizie che, proprio perché plasmati nelle difficoltà, saranno speciali. La fratellanza in armi, che matura nella grande famiglia militare, rende la nostra professione unica e anche coloro che decideranno in futuro di svestire l’uniforme ne rimarranno comunque parte. Quindi, tanto vi sarà chiesto in futuro ma tanto avrete in cambio.”

La cerimonia è proseguita con l’avvicendamento del Comandante del 85° Reggimento Addestramento Volontari “VERONA” tra il cedente, Colonnello Gianluca Ficca e il subentrante Colonnello Christian Ingala.

Il Colonnello Ficca lascia il comando dopo un intenso biennio di attività che hanno assicurato la formazione e l’addestramento di circa 3500 Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP-1) dell’Esercito Italiano.

«A tutti voi esprimo la mia più sentita gratitudine e ammirazione per aver operato sempre con partecipazione, disponibilità e professionalità, mostrando, fin da subito, una condivisione d’intenti che ha sicuramente facilitato la mia attività di Comandante». Con queste parole il Comandante cedente ha salutato il personale del reggimento.

L’evento, condotto nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contrasto e contenimento da COVID 19, è stato trasmesso in diretta streaming, per consentire a parenti e amici di condividere questo importante momento del loro percorso militare.