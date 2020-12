Il mercato di piazza Erbe aperto tutti i weekend di dicembre

Il mercato di piazza Erbe rimane aperto tutti i fine settimana di dicembre. Una deroga speciale che consentirà il proseguo delle attività anche nei sabati e domeniche 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 dicembre.

I commercianti che non dovessero svolgere attività nei weekend potranno mantenere i banchi chiusi sull’area mercantile.

“Un’opportunità in più offerta agli operatori commerciali di piazza delle Erbe – spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise –, per consentire un prolungamento delle attività anche nei fine settimana di dicembre. In questo momento di difficoltà per le attività economiche, cerchiamo di porre la massima attenzione possibile, mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti utili per agevolarli in questa non facile situazione”.

Resta confermata fino al 3 gennaio 2021 la proroga della nuova modalità di sgombero della piazza dai banchi, con la rimozione in orario notturno, anziché in tarda serata come succedeva in precedenza. Avviato in via sperimentale a metà 2018 per motivi di sicurezza, lo sgombero dalle 2 alle 5 di mattina permette di eseguire le operazioni quando sul Toloneo non ci sono le persone e senza creare intralcio alla circolazione. Gli ambulanti possono così concludere le attività di vendita entro le 20 del sabato per lasciare libera la piazza la domenica. La proroga fino a gennaio è stata fatta a seguito del buon esito della sperimentazione, visto che non sono emerse criticità né segnalazioni da parte dei cittadini.