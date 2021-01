Il negazionismo dell’Olocausto. La Giornata della memoria tra le teorie dei negazionisti

È la Giornata della memoria. È la giornata voluta per ricordare, perché non scenda la polvere su questa triste fotografia della storia dell’umanità. È voluta per celebrare valori etici, civili e umani quali la pace, la fratellanza, l’amicizia tra i popoli, il diritto, il dialogo, la libertà, l’uguaglianza e la

democrazia; è voluta per ricordare uno dei momenti più significativi della Storia, nel quale questi valori sono stati soppiantati da un odio capace di architettate un “circolo vizioso di morte”.



E quale miglior occasione per ricordarci di tutti coloro che sostengono che i milioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio non sono sei, ma cinque, o forse quattro, addirittura tre, due o probabilmente “solo uno”; di tutti coloro che ritengono che le camere a gas (l’esistenza è inconfutabile) siano un dettaglio della seconda guerra mondiale o, addirittura che il gas Zyklon B era utilizzato per la disinfestazione dei parassiti; di tutti coloro che vedono in quei campi di morte solamente un’invenzione della propaganda alleata, sostenuta dall’internazionale ebraica. Che poi, parte di quelle morti devono tener conto di tutti i decessi avvenuti “per cause naturali”, che

la propaganda ebraica e sionista aveva di certo architettato una truffa ai danni dello stato tedesco, costretto, poi, a pagare allo stato ebraico tutte le conseguenze dei soprusi subiti, che l’organizzazione dei campi di sterminio era controllata dagli ebrei stessi, parti di quel “complotto giudaico-bolscevico” volto alla conquista del mondo.



Insomma camere a gas e forni crematori erano “zone per la disinfestazione delle vesti” che il regime tedesco avrebbe realizzato per limitare la diffusione delle malattie tra i prigionieri di guerra; le violenze, le privazioni di cibo, la deportazione sarebbero tra le pratiche belliche più diffuse.

Ma quale soluzione finale? L’intento dei tedeschi non era certo lo sterminio sistematico del popolo ebraico, ma la semplice espulsione degli ebrei verso Est, ove erano state previste riserve in cui potevano vivere le minoranze etniche.



L’interpretazione metaforica, quasi mistica, che i negazionisti riescono a condurre sulle dichiarazioni sull’esistenza dei campi di concentramento – soprattutto in occasione dei processi dei capi nazisti, accusati di crimini contro l’umanità – è un esempio lampante di quanto fulgida possa essere

l’immaginazione umana(!). “Nonostante tutto continuo a credere nell’intima bontà delle persone”, sognava Anna Frank. Se sapesse la nostra Anna che gli amici negazionisti italiani (che tanto buoni non sono, come lo

dimostrano le minacce di morte rivolte alla nostra Liliana Segre) erano nel 2004 il 2,7% e che negli anni la percentuale è cresciuta sino ad arrivare all’attuale 15,6%; se sapesse che non occorre andare molto lontano perché si neghi il ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in quell’occasione –

nel 2010 Claudio Moffa, docente all’Università di Teramo, faceva propaganda delle proprie idee ai suoi studenti affermando che non esiste alcun documento di Hitler che dicesse di sterminare gli ebrei e, ancora, nel 2013 Roberto Valvo, professore di storia dell’arte in un liceo artistico di Roma, fu denunciato per aver definito l’Olocausto una montatura cinematografica – forse non ci crederebbe più così tanto.



Per dare uno sguardo oltralpe: le posizioni neonaziste nella Germania odierna sono ancora in crescita; il partito Afd di estrema destra, che si trova a un solo punto di percentuale rispetto alla seconda forza politica del Paese, ha pubblicamente relativizzato l’operato di Hitler ancora nel 2018.

È in questo clima di odio e pregiudizio razziale, ancora estremamente diffuso (e, forse, non ha aveva mai smesso di esserlo), nel quale l’olocausto ha smesso di “unire”, ma è diventata occasione per “dividere”, che nel 2008 l’Unione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare misure per punire “la negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra” e l’Italia, nel 2016, ha approvato un provvedimento che configura il negazionismo quale aggravante rispetto al reato di discriminazione razziale e di stampo xenofobo.



In particolare, il nostro ordinamento prevede la reclusione fino a 4 anni per chi propaganda idee fondate sulla superiorità razziale o sull’odio etnico, religioso o nazionale, che può arrivare a 6 anni in tutti quei casi in cui la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano in tutto o in parte sulla

negazione della Shoah o dei crimini contro l’umanità. E ora, però, viene da chiedersi: qual è l’utilità del negazionismo se non quella di ricordarci che,

alcune volte, l’umanità è come un legno storto.



Chiara Aldegheri

Dottoressa in giurisprudenza